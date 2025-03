Anche Chico Mendes nel giardino dei giusti di Matera

Bravi ragazzi del Liceo ‘’Tommaso Stigliani’’ di Matera. Anche ascoltare un disco dei Nomadi e quel brano ‘’ Ricordati di Chico’’, dedicato al sindacalista brasiliano che si impegnò e non poco per gli indios dell’Amazzonia e dei seringueros, ucciso da latifondisti, https://it.gariwo.net/giusti/ambiente-e-cambiamenti-climatici/chico-mendes-15609.html, porta a ricordare quanti si sono impegnati – pagando anche con la vita- contro le ingiustizie. E ‘’Chico’’ sarà tra quelli che sarà ricordato nel ‘’giardino dei giusti’’ che sorgerà accanto alla scuola e con l’apporto della facoltà di architettura dell’Università degli studi di Basilicata. Con Mendez e per quanto hanno rappresentato, o perché sono ancora in vita, ci sono Don Oreste Benzi, Monsignor Augusto Bertazzoni,figure della chiesa impegnate nel sociale, la rapper afghana Sonita Alizadeh,cresciuta in Iran che ha denunciato il dramma delle spose bambine , Pavel Kushmor pianista russo e oppositore del presidente Vladimir Putin, Daphne Vloumidi la donna greca nota per il suo impegno umanitario verso i profughi che approdavano nell’isola di Lesbo, Homa Darabi medico che si diede fuoco per protestare contro l’imposizione dello hijab da parte della polizia morale, Jerzy Bielecki antinazista polacco cattolico, internato ad Auschwitz dove si innamorò di una ragazza ebrea , con la quale fuggi dal campo di concentramento. Ma si perderanno di vista per 39 anni…fino a reincontrarsi, Etty Hillesum una giovane ebrea olandese morta ad Auschtwitz simbolo della sofferenza delle donne e poi Bay Bibyaon, leader della resistenza delle donne nei territori di Mindanao ( Filippine) durante il colonialismo spagnolo e americano. Una conferma è venuta nel corso della giornata europea dei giusti dell’Umanità.

L’iniziativa, che sarà realizzata nel prossimo anno scolastico in uno spazio attiguo alla scuola, prevede l’avvio di laboratori di progettazione e autocostruzione tra studenti e docenti dell’ateneo lucano per la rappresentazione di storie e simboli, legati a figure che hanno incarnato i valori di giustizia e solidarietà . La giornata dei giusti è stata istituita dal Parlamento Europeo il 10 maggio 2012. E’ dedicata a quanti si sono distinti per il loro impegno civile e sociale, opponendosi ai totalitarismi, alle persecuzioni e alle discriminazioni. Persone che, con il loro coraggio e sacrificio, hanno fatto la differenza in società segnate da violenza, intolleranza, razzismo e oppressione. Dal 2017, in Italia, la Giornata dei Giusti è stata riconosciuta come solennità civile.