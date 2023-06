Anche Archita nella famiglia Itki Academy, World Heritage University

Quando nasce una realtà che vuole difendere beni e culture dell’umanità, da tramandare alle nuove generazioni, non si può che apprezzare, sostenere e auspicare che altri facciano altrettanto come è accaduto in Romania per Archita. E a tenerle a battesimo non poteva che esserci l’architetto lucano Pietro Laureano, cittadino del mondo, e fondatore di Ipogea. La scorsa settimana nella nostra Viggiano e mercoledì 7 giugno in Romania, con fondatori e promotori dell’iniziativa. Un lavoro di rete che unisce, contagia e difende il patrimonio dell’Umanità.



La signora Elizabeth Nobrega Tsakiroglou, Presidente Internazionale

della Fondazione Maria Nobrega, ha annunciato la fondazione dell’ ITKI

Academy, World Heritage University, promosso dall’International

Traditional Knowledge Institute e dalla Fondazione Maria Nobrega,

basata sui principi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per

l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO). In onore della visita di Sua Maestà Re Carlo III in Romania, laPresidente Internazionale, Elizabeth Nobrega Tsakiroglou, ha

organizzato un incontro con Re Carlo III e il Professor Pietro

Laureano, presidente di Ipogea, co-fondatore di ITKI insieme al

Colonnello Britannico Michael Carrington. Il Professor Pietro Laureano

è un Architetto e Urbanista, consulente UNESCO per gli ecosistemi in

pericolo.Il villaggio di Archita rappresenta l’eredità culturale del Colonnello

Britannico del Reggimento del Re Michael Carrington diventerà uno dei

principali campus internazionali di ITKI, focalizzato sul ripristino e

la protezione del suo prezioso patrimonio e identità culturale.

Nelle foto: 1) le strutture che saranno la sede dell’ ITKI Academy nel

villaggio di Harghita in Romania con a destra l’edificio delle classi

di studi e di fronte il Campus residenziale nelle tipiche costruzioni

tradizionali

2) Re Carlo III incontra Pietro Laureano nella reception da lui data

in occasione della sua visita in Romania

IPOGEA

www.ipogea.org