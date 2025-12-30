Anche al supermarket l’arte di Donato Larotonda

Impara l’arte…e falla ammirare. E non solo nelle gallerie o in musei ma in tutti i luoghi dove si reca la gente, come i luoghi del commercio. Un saggio di quello che produce, lo ispira e che può comunicare alla gente. Armando Lostaglio aggiunge che l’artista lucano Donato Larotonda è in fase di preparazione per le imminenti mostre del nuovo anno 2026.

Lo troviamo nel suo studio-galleria di Rionero in Vulture sempre visitabile, nel quale poter restare affascinati dalle opere che ci sussurrano di lune e di tramonti, di sogni d’infanzia mai sopiti.

Larotonda è un artista ormai riconosciuto a livello nazionale e non solo, ricordando l’esperienza di due anni fa in Cina, nella città di Hangzhou. In Emilia Romagna è di casa, da diversi anni, come dimostrano le immagini che pubblichiamo.

