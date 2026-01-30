Amnistia ai disertori e fascismo elettorale nel Materano nel maggio 1921

Il 2 settembre 1919 il Parlamento approva un decreto per gestire l’enorme mole di reati militari legati al conflitto che la pubblicistica e la polemica politica renderà popolare con il nome di “amnistia ai disertori”.

Per smascherare l’ipocrisia dei critici e spiegare le ragioni pratiche e sociali che avevano reso necessario il provvedimento, il capo del governo, Francesco Saverio Nitti (Melfi 1868, Roma 1953) fece un appassionato intervento alla Camera.

Per prima cosa rivendicò la propria integrità e il proprio spirito di sacrificio durante la guerra. Nello stesso tempo accusò i suoi critici (i “patrioti double face”) di essere dei cinici speculatori. Fra loro alcuni super patrioti che, al tempo stesso, avevano “imboscato” i propri figli per salvarli dal fronte. Nitti non lo disse, lo facciamo noi: suo figlio Vincenzo era andato volontario a diciassette anni e la stessa cosa aveva fatto il pronipote Francesco Fausto; nulla del genere risulta riguardo, ad esempio, ai figli del nazionalista i Antonio Salandra.

Niente di nuovo sotto il sole. Nel settembre del 1915 Il Saso, quindicinale socialista di Matera, riportava i nomi dei primi materani morti (otto), feriti (ventidue),fatti prigionieri (sei), aggiungendo che “I patrioti e gli interventisti a chiacchiere o a strilli, attualmente imboscati, non persero l’occasione nel festeggiare alcuni bravi giovanotti feriti per sgranare una pasta e fare un discorso politico”. Di tono, naturalmente patriottico.

Per contrastare la disinformazione, vengono forniti i dati reali della giustizia militare:

1.030.000 processi totali aperti dall’inizio della guerra;

370.000 riguardavano italiani all’estero che non erano rientrati;

660.000 riguardavano reati minori o diserzioni “tecniche”: ritardi di pochi giorni alla chiamata(anche a causa del malfunzionamento delle ferrovie) ;prolungamento abusivo della licenza ; disobbedienza in caso di diniego di licenza.

L’equivoco sulla “diserzione”: la maggior parte dei condannati non erano traditori in fuga davanti al nemico, ma contadini (specialmente del Sud) che avevano commesso mancanze lievi: ritardi di pochi giorni nel presentarsi, licenze prolungate abusivamente per necessità familiari o disperazione economica. Punirli severamente avrebbe significato trasformare centinaia di migliaia di umili lavoratori in nemici dello Stato. Stando così le cose l’amnistia era una scelta obbligata anche per due alte importanti ragioni: le prigioni italiane potevano ospitare circa 17.000 persone, a fronte di centinaia di migliaia di potenziali condannati; senza l’amnistia, molti contadini si sarebbero “dati alla macchia” per sfuggire alla cattura, destabilizzando l’ordine pubblico, specialmente nel Mezzogiorno.

A chiusura del suo discorso Nitti smentisce categoricamente la notizia secondo cui lo Stato avrebbe rilasciato certificati di “onore e fedeltà” ai disertori in modo indiscriminato. Definisce tale accusa una “truffa giornalistica”, precisando che ogni caso veniva valutato singolarmente dalle autorità militari.

In sintesi: L’amnistia non fu un premio alla codardia, ma un atto di saggezza politica e di “condanna condizionale”. Servì a reintegrare nella società civile una massa di cittadini che, altrimenti, sarebbe stata spinta verso la criminalità o l’ostilità permanente verso lo Stato.

Beneficiò di questa misura di equità e buon senso che avrebbe dovuto ricucire qualcuno degli strappi prodotti dalla guerra nelle comunità, anche un certo numero di materani. Di loro si trova traccia fra le carte De Ruggeri conservate dall’archivio di stato di Matera. Qui, insieme alla distinta dei “crociati” già fatti e degli aspiranti alla croce di cavaliere; insieme alle liste delle famiglie dei combattenti sussidiate e di quelle che chiedono pensioni, liquidazione polizze, riconoscimenti di invalidità; insieme alla nota dei notabili e capi elettori aiutati dal deputato a trovare la strada del bosco, ci sono altri due particolari elenchi. Il primo, quello dei soldati “giudicabili”, riporta diciassette nomi insieme all’indicazione della caserma o del carcere dove sono detenuti -quasi tutti a Bari, qualcuno a Roma o a Verona- in attesa di giudizio. Nel secondo ci sono, invece, ventisette nominativi di soldati, anche questi rigorosamente di fanteria, l’arma di elezione dei contadini, già condannati per diserzione. A fianco al nome e paternità di ognuno, l’indicazione del reparto di appartenenza e del luogo di detenzione che spazia da Vicenza a Catania.

Sul foglio c’è l’annotazione “segue”, ma chi scrive il seguito non l’ha trovato. Forse perché si è fatto distrarre dall’annotazione in fondo al foglio: «Tutti condannati all’ergastolo meno S. alla fucilazione molti erano stati prima feriti ed alcuni avevano combattuto in Libia».

Che ne sarà stato dei giudicabili e soprattutto di S. e di vari altri, appartenenti al 79º e al 149º reparti di fanteria, sui quali Cadorna aveva fatto ricadere la responsabilità della disfatta di Caporetto del 24 ottobre 1917?

Per capire di cosa si sta parlando riportiamo integralmente l’agghiacciante reperto.

Ma torniamo al decreto di amnistia e al clima tossico che la retorica patriottarda creò nel paese. Le buone ragioni addotte dal promotore del provvedimento non gli risparmiarono minacce, insulti e attacchi di inaudita violenza e durata. La cosiddetta impresa di Fiume (iniziata nel settembre 1919) li rinfocolò e inasprì ulteriormente fissando un punto di non ritorno alla ragionevolezza e alla coesistenza civile.

Nitti diventò allora per la minoranza rumorosa del paese, più o meno la stessa che l’aveva portato in guerra, il ministro dei disertori, il grasso cuoco di Basilicata, il basilisco e infine, su conio dell’immaginifico, Cagoia (lumacone). Indubbiamente il nostro Ciccio non poteva permettersi le posture dinamiche e guerresche che, con l’aiuto della cocaina, avevano fatto un eroe di un esaltato dall’oratoria coinvolgente.

La campagna antinittiana raggiunse il suo apice in Lucania nel corso delle elezioni del 1921 – si veda il mio “Nitti. Lettere lucane”, Bollettino Storico della Basilicata n. 19 del 2003- i cui condottieri battevano all’epoca la bandiera del neutralista Giovanni Giolitti. Si trattava di Francesco D’Alessio, di Montescaglioso, che aveva passato gli anni di guerra al commissariato profughi, dell’avvocato Vito Catalani, di Genzano, che si era specializzato nel procurare licenze agricole a chi poteva pagarlo e nel difendere disertori; del maestro in carriera Pietro Faudella, di Ferrandina, che la guerra l’aveva fatta e si era poi ottimamente sistemato al Viminale alle dipendenze del sottosegretario Corradini.

Nel maggio 1921 in odio a Nitti la Lucania fu teatro di scorribande e violenze contro i suoi elettori e compagni di lista da parte di arditi a un tanto al giorno capitanati da un avventuriero dal cognome illustre, Decio Canzio Garibaldi. Questo ebbe a scrivere uno che li conosceva bene, l’ex segretario generale del PNF Nicola Sansanelli, di Santarcangelo, scrivendone a un altro al quale non erano del tutto ignoti, Benito Mussolini. L’atteggiamento dei lucani implicati in questioni politiche, una minoranza, fatte poche eccezioni, rasento in quei giorni l’ignavia.

Né si mostrò più coraggioso che ritenne opportuno dire la sua su ciò che stava accadendo. L’antichista materano Nicola Festa, candidato del partito popolare, ad esempio trovò il modo di criticare l’ex capo del governo per la cattiva nomea che aveva attirato sui lucani ridiventati per qualche giornale “basilischi”. E non bastandogli aggiungeva:

Il peggio è quell’avvelenamento continuo ch’egli ha fatto della vita politica col suo scetticismo e probabilismo morale e col disprezzo di ogni elemento ideale e sentimentale nei piani della sua condotta politica. (Nitti e la Basilicata, Corriere delle Puglie dell11 maggio 1921).

E dire che in quegli stessi giorni lui stesso aveva dovuto cercare riparo in qualche negozio per evitare il peggio, non aveva potuto parlare agli elettori ed era stato costretto di fatto a ritirarsi dalla competizione. Perché così avevano voluto i falsi arditi e i mazzieri agli ordini di Francesco e Nicola D’Alessio, dello zio Pietro Salinari e benevolmente protetti dai carabinieri e dal sottoprefetto.

Nonostante tutto, Nicola Festa non sottoscriverà la denuncia presentata il 14 maggio dai “Signori De Ruggieri Avv. Nicola, Gioia Avv. Michele, Janfolla Avv. Vincenzo, Mendaja Vincenzo, Latronico Avv. Vincenzo, Perrone Prof. Francesco, Reale Avv. Vito, Salomone Avv. Nicola, Zaccara Gaetano” (da Archivio Einaudi di Torino, Carte Nitti), contro il sottoprefetto Bellini e, responsabile fra l’altro della mancata consegna dei certificati elettorali agli avversari del partito ministeriale. E dire che Don Luigi Sturzo, il segretario del suo partito, si era invece preso il disturbo di segnalare a Giolitti quanto accadeva a Matera in quei giorni!

Alle intimidazioni si aggiungeranno irregolarità nella formazione dei seggi e nella scelta dei presidenti degli stessi. E brogli a gogò. Voti a volontà per i ministeriali, una specie di vino del tipo “levi e metti”, ma poi ci vorrà tutta l’abilità di Alfredo Rocco per far convalidare l’elezione di alcuni di loro.

Nicola De Ruggeri che dal 1913 rappresentava il collegio non raggiungerà duemila preferenze nella circoscrizione. Montescaglioso e Montalbano Jonico non daranno un solo voto agli avversari dei loro “illustri figli” D’Alessio e Faudella. A Grassano invece i nittiani prenderanno una diecina di voti, ma anche qui la stragrande maggioranza voterà per il paesano Pasquale Materi. Malgrado a parola d’ordine “Matera ai materani” lanciata dai fascisti della prima ora, nella città dei Sassi solo 467 elettori voteranno per il materanissimo Nicola Festa che in tutto racimolerà meno di ottocento preferenze.

Penserà poi il fascismo maturo a risarcirlo nel 1938 con la nomina a senatore. Sicuramente vi avranno contribuito i meriti scientifici, certamente non l’avrà ostacolato alcun demerito politico.







(Montescaglioso 1949), è laureato in lettere e ha insegnato Italiano e Storia nei corsi di scuola media per adulti a Torino. Appassionato di storia regionale, si è interessato al brigantaggio, all’emigrazione transoceanica, alla figura di Francesco Saverio Nitti, al fascismo e alle lotte per la terra del secondo dopoguerra. Vari suoi saggi e articoli si possono leggere sulle riviste Bollettino Storico per la Basilicata, Basilicata Regione, Mondo Basilicata e su libri di autori vari (Soveria Mannelli 2008: Villa Nitti a Maratea. Il luogo del pensiero; Torino 2009: Dalla parte degli ultimi. Padre Prosperino in Mozambico; Potenza 2010: Potenza Capoluogo (1806-2006)). Ha curato inoltre mostre foto-documentarie sull’emigrazione italiana, sugli stranieri in Italia, sulla vita e l’opera di F. S. Nitti, sulle donne al confino e sul confino degli omosessuali nel Materano. Quest’ultima è stata presentata finora in una quarantina di città e ultimamente a Firenze e a Cagliari nelle sedi regionali. Ampliando la ricerca sul suddetto o tema ha poi pubblicato il libro Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania (ombrecorte, Verona 2019) andato presto esaurito. Ha poi svolto un’ampia ricerca sugli stupri commessi nella regione negli anni del grande brigantaggio e sui femminicidi e gli omicidi commessi da donne. L’una e l’altra sono in speranzosa attesa di pubblicazione.