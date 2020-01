L’iniziativa è di quelle che riannoda i fili con la voglia di leggere, coinvolgendo scolari, insegnanti e famiglie con una pagina aperta sul progetto ” Amico Libro” , ideato dall’infaticabile maestro ferrandinese Antonio ”Tonino” Lacava. Un ”eroe” di tutti i giorni,premiato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal sorriso dei piccoli e dalla gratitudine di quanti ne apprezzano impegno e messaggio. E così periodicamente raggiunge i ragazzi della scuola primaria, degli istituti omnicomprensivi di Matera per promuovere e far conoscere il piacere della lettura con le nuove versioni, più seducenti, di testi come “Il Piccolo Principe” o ”Piccole donne”, ” David Copperfield” o “Tom Sawyer”, ” Pattini d’argento” per esempio che, insieme ad altri, possono servire come spunto per un cortometraggio che vedrà proprio gli scolari come attori protagonisti. Lettura e video, libri e cinema? ll passo è breve e va di pari passo con il progetto approvato e sostenuto dall’Amministrazione comunale, che andrà avanti fino alla fine dell’anno. Un progetto articolato con l’ attività di biblioteca viaggiante “I libri hanno messo le ruote”, dei laboratori di cinematografia “dalla Pagina al Mondo” e dei laboratori di scrittura creativa “I libri bianchi”. Una offerta e un laboratorio a tutto tondo per incuriosire e coinvolgere i piccoli, e non solo, per superare i limiti oggettivi e poco educativi dell’isolazionismo e di scarsa alfabetizzazione procurato dai social e dall’uso indiscriminato e,spesso, incontrollato di telefonini, tablet, computer e tv. ” Amico libro -dice il maestro Lacava- sta incontrando interesse e soddisfazioni di tutti : dai ragazzi alle famiglie, dagli insegnanti agli operatori che stanno collaborando alla buona riuscita del progetto. La lettura è fondamentale per conoscere, per crescere e rinverdire la memoria del sapere con un pizzico di curiosità e di impegno che porta anche a studiare divertendosi, leggendo le storie di protagonisti, magari coetanei dei piccoli scolari o del topo investigatore Girolamo Stilton”. Il maestro Lacava ne avrebbe da raccontare e di storie da sfogliare, ma lascia che siano le manine degli studenti delle primarie a farlo. “Con il progetto ” I libri hanno messo le ruote”, nella fase di avvio, il Bibliomotocarro -ha detto il maestro- ha incontrato le scolaresche dei plessi coinvolti e ha consegnato 774 libri. L’attività si è svolta all’aperto e si è arricchita della visione di cortometraggi di animazione su testi letterari realizzati da bambini, con gli alunni sono entrati nella casetta che è un piccolo cinema itinerante. Quanto alla sezione ” Libri bianchi” ha coinvolto in maniera interessante i ragazzi che hanno deciso di raccontare e di raccontarsi. E finora otto lo hanno fatto. I libri bianchi sono composti da racconti scritti da bambini di rioni diversi, nell’ambito di un laboratorio itinerante di scrittura. Infine la parte “Dalla pagina al mondo” con l’ attività di laboratorio di cinema letterario nelle classi quarta e quinta dell’ Istituto ” Francesco Saverio Nitti” di Serra Venerdì (le classi sono ospitate a causa della inagibilità del plesso, presso la scuola elementare ”G. Marconi ” del rione Piccianello) Ci sono stati già alcuni incontri con gli esperti di cinema e letteratura per l’infanzia . ” Le scolaresche – ha aggiunto Lacava- hanno assistito alla visione guidata di cortometraggi, con una riflessione sulle differenze tra la narrazione letteraria e quella cinematografica e la raccolta di spunti narrativi proposti dai fanciulli”. E poi il corto…Ma nel frattempo la letteratura a casa di un buon libro, per conoscere, sognare e magari seguire il buon esempio dei protagonisti. Grazie maestro. Con l’auspicio che qualcuno, tra questi giovani scolari, possa continuare proficuamente la sua opera.