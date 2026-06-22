Amiamoci e partite. Nuova stagione al Mercadante

Cosa hanno preparato per la prossima stagione teatrale, che spazia tra vari generi di animazione culturale e musicale, gli organizzatori del cartellone 2026-2027 al teatro Mercadante? Sorpresa…ne sapremo di più giovedì 25 giugno alle 20.00, all’orario degli spettacoli. E quel titolo-tema ” Amiamoci e partite” che toglie quella ‘r’ guerrafondaia a stelle e a strisce e con la stella di David, che continua a lasciare una scia di sangue tra Gaza, il Libano, l’Ucraina e in altre aree del Pianeta dove gli affari delle armi prevalgono sullo stato di diritto e sulla pace, è un bel segnale di quello che la cultura può fare per un dialogo tra i popoli.



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Teatro Mercadante Altamura

❤️ Ci avete dato fiducia.

Noi abbiamo custodito il vostro posto.

Adesso è il momento di ripartire insieme.

🎭 Giovedì 25 giugno presenteremo la nuova Stagione 2026/2027 del Teatro Mercadante.

Un nuovo viaggio fatto di teatro, musica, risate, emozioni e incontri indimenticabili.

✨ 𝗔𝗺𝗶𝗮𝗺𝗼𝗰𝗶 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲.

📅 25 giugno 2026

🕗 Ore 20:00

📍 Teatro Mercadante – Altamura

🎟️ Ingresso libero

Il sipario sulla nuova stagione sta per aprirsi.

Non mancate.