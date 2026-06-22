Cosa hanno preparato per la prossima stagione teatrale, che spazia tra vari generi di animazione culturale e musicale, gli organizzatori del cartellone 2026-2027 al teatro Mercadante? Sorpresa…ne sapremo di più giovedì 25 giugno alle 20.00, all’orario degli spettacoli. E quel titolo-tema ” Amiamoci e partite” che toglie quella ‘r’ guerrafondaia a stelle e a strisce e con la stella di David, che continua a lasciare una scia di sangue tra Gaza, il Libano, l’Ucraina e in altre aree del Pianeta dove gli affari delle armi prevalgono sullo stato di diritto e sulla pace, è un bel segnale di quello che la cultura può fare per un dialogo tra i popoli.
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Teatro Mercadante Altamura
❤️ Ci avete dato fiducia.
Noi abbiamo custodito il vostro posto.
Adesso è il momento di ripartire insieme.
🎭 Giovedì 25 giugno presenteremo la nuova Stagione 2026/2027 del Teatro Mercadante.
Un nuovo viaggio fatto di teatro, musica, risate, emozioni e incontri indimenticabili.
✨ 𝗔𝗺𝗶𝗮𝗺𝗼𝗰𝗶 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲.
📅 25 giugno 2026
🕗 Ore 20:00
📍 Teatro Mercadante – Altamura
🎟️ Ingresso libero
Il sipario sulla nuova stagione sta per aprirsi.
Non mancate.
Amiamoci e partite. Nuova stagione al Mercadante
Cosa hanno preparato per la prossima stagione teatrale, che spazia tra vari generi di animazione culturale e musicale, gli organizzatori del cartellone 2026-2027 al teatro Mercadante? Sorpresa…ne sapremo di più giovedì 25 giugno alle 20.00, all’orario degli spettacoli. E quel titolo-tema ” Amiamoci e partite” che toglie quella ‘r’ guerrafondaia a stelle e a strisce e con la stella di David, che continua a lasciare una scia di sangue tra Gaza, il Libano, l’Ucraina e in altre aree del Pianeta dove gli affari delle armi prevalgono sullo stato di diritto e sulla pace, è un bel segnale di quello che la cultura può fare per un dialogo tra i popoli.