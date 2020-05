Ed anche l’edizione 2020 di Amabili Confini che, stravolta come tutte le nostre vite in questi mesi di look down da quest’ospite inatteso, invadente ed invasivo che è il covid19 (il quale ancora s’attarda fra noi non sappiamo per quanto), si è svolta on line (dall’11 al 17 di questo mese con una anteprima il 9), si è conclusa con successo.

Era la quinta edizione di questa significativa e qualificata rassegna di rigenerazione sociale dedicata al tema “parole” che si è svolta nei giorni scorsi in diretta streaming sulla pagina facebook dell’associazione omonima.

“Un’edizione strepitosa –afferma la presidente Maria Rosaria Salvatore– che rischiava di essere annullata e che invece abbiamo reinventato in breve tempo”.

“Agli abituali incontri –si legge nella nota diffusa a consuntivo– che si sarebbero dovuti svolgere nei quartieri materani, l’associazione ha sopperito con una nuova modalità di coinvolgimento della comunità.

Dalla sua agorà virtuale, Amabili Confini ha raggiunto, in 8 giornate di programmazione, 10 rubriche e 14 ore di collegamento, oltre 11.000 visualizzazioni da tutta Italia con prevalenza dal centro-sud (in particolare dalla Basilicata, Puglia, Campania e Lazio).

Tutte le registrazioni sono disponibili su www.amabiliconfini.it/edizioni/edizione-2020/.

Un lavoro di regia e di coordinamento a distanza faticoso ma gratificante per i risultati raggiunti.”

“Possiamo ritenerci molto soddisfatti, –sottolinea il direttore artistico Francesco Mongiello– poiché a fronte delle restrizioni imposte a causa del covid-19, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo rilanciato la rassegna in formato digitale per dimostrare che il progetto esiste e resiste contro ogni avversità, grazie anche al suo team determinato e coeso nell’affermare una delle funzioni che la cultura dovrebbe sempre svolgere, quella cioè di contribuire alla crescita della comunità”.

“Oltre ai video di Peppe Millanta e Daniele Mencarelli -si legge sempre nel comunicato- per le tappe di avvicinamento, la manifestazione ha ospitato 8 scrittori di fama nazionale e 90 ospiti tra i moderatori, gli autori dei testi selezionati nell’edizione in corso ed in quelle precedenti, i gruppi di lettura, le docenti e gli studenti del Liceo Classico “E. Duni” di Matera, le associazioni partner e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Per ognuna delle aree in cui la città di Matera è stata virtualmente suddivisa sono stati letti: “Il vuoto” di Linda Gurrado (per la macroarea A: Lanera, Rione Pini, G. Fortunato, Cappuccini, Agna); “Un castello di parole” di Angela Priore (B: Granulari, San Giacomo, San Pardo); “Rouge Dior lip gloss” di Roberta Zerilli (C e D: Borgo La Martella, Serra Rifusa, Villa Longo, Platani) e “Soffio di cotone” di Fabio Volpe (E: Spine Bianche, Piccianello, Serra Venerdì).

Per la sezione “Amabili Versi” è stata scelta la poesia “Parole vere” di Teresa Perniola che sarà menzionata e letta in occasione della cerimonia di premiazione del concorso nazionale artistico-letterario “Una cartolina da Matera”, organizzato dall’associazione Matera Poesia 1995.

A rappresentare i “Fuori zona”, “Incolmabile felicità” di Nunzia Larato di Laterza (TA) e “Ricordò e parlò di altre cose” di Pietro Cifarelli di Montescaglioso.

Dei racconti ricevuti dalla Casa Circondariale di Matera sono stati letti “Parole come strumenti” di Cosimo e “Tempo” di Stefano. Sono stati menzionati inoltre 7 brevi racconti giunti dalla Comunità Alloggio per stranieri minori non accompagnati Tolbà di Salandra.

Come per le edizioni precedenti, i 109 testi pervenuti quest’anno, di cui 77 racconti e 32 componimenti poetici, saranno inseriti in un’accurata antologia e pubblicati on line sul sito dell’associazione.

Anche le parole consegnate dagli scrittori ospiti sono state raccolte e saranno rintracciabili nel “salvaparole” che verrà presto pubblicato nel sito del Liceo Classico di Matera e di Amabili Confini: -“grammamante” di Vera Gheno, dedicata alle nuove generazioni;

-“vita” di Chiara Valerio, soggetta a libera ed individuale interpretazione ma dalla responsabilità collettiva;

-“mostaccioli” di Alberto Garlini, dal suono invitante;

-“silenzio” di Fuani Marino, da cui trarre linfa e ispirazione in questo presente pandemico;

-“introverso” di Andrea Pomella, proprio di chi esplora con sguardo interiore il proprio universo in espansione;

-“tenerezza” di Maurizio De Giovanni, che dovrebbe connotare ogni nostro gesto.

Parole speciali per ognuno dei donatori sulle quali riflettere, in attesa di ritrovarsi tra un anno a conversare sul nuovo tema dell’edizione 2021 nelle piazzette dei quartieri di città.”

Ricordiamo che AMABILI CONFINI nasce da un’idea di Francesco Mongiello che ne è anche il Direttore artistico, mentre Presidente dell’associazione è Maria Rosaria Salvatore che è stata anche conduttrice delle iniziative insieme a Selena Andrisani. Responsabile grafico del progetto è Andrea Fontanarosa, mentre autore del sito web e Carlo Magni. Alla logistica: Angela Riccardi, Brunella Manicone, Vita Epifania e Genni Caiella, mentre alla comunicazione Gessica Paolicelli.

Info: www.amabiliconfini.it – www.facebook.com/amabiliconfini/