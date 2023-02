Alzati, Alzati Matera!Con l’anima fuori dal degrado

Quando si ritorna sui propri passi, che coincidono con quello che il cuore antico di Matera – i rioni Sassi- fa sentire, leggere, vedere, denunciare, ricordare è inevitabile, come è capitato all’amico Pasquale Doria, allargare le braccia ed esprimere ”meraviglia e orrore” per quanto forzatamente convive tra i beni ”patrimonio dell’Umanità”. E così quella frase allusiva ” “They did not let me grow” che in italiano suona come una colpevole pugnalata ”Non hanno voluto farmi crescere”, a ridosso di un affresco lasciato morire nel degrado per ignoranza ( brutta bestia), inedia, incuria, insensibilità e ipocrisia…, la dice tutta su quanto ci si aspetta per il 2023. Nell’anno che dovrebbe essere un fiorire di iniziative di tutela e di attenzione per il trentennale di iscrizione tra i Beni dell’Unesco, degli antichi rioni di tufo e dell’altopiano murgico. E che dire dell’abbandono di rifiuti e del paesaggio devastato di Murgia Timone, che attende- non sarebbe male- che la natura ricopra lo sconcio fatto dall’uomo con interventi che a dir poco hanno alimentato dubbi, perplessità e condanna? Considerazioni con lo sguardo e i commenti di Pasquale, che vuole bene a Matera come pochi e che fa ”sangue amaro”- come dicevano i pazienti e laboriosi abitanti dei Sassi- davanti a tanto grigiore su un effetto cartolina, per una città che si vende da sè. Anima antica venduta per selfies, passaggi di poche ore e di una memoria di culture che vanno difese, riscoperte,valorizzate. I versi di Rafael Alberti che approdò da queste parti, quasi mezzo secolo fa, come aveva fatto il connazionale ed esule spagnolo Josè Ortega, sono un invito ad Alzarsi. Che lo raccolgano quanti amano Matera e soprattutto quanti ancora non lo fanno, perchè non hanno l’umiltà di andare giro per viuzze e vicinati per capire dove sono le radici di una città e di una cultura millenaria.



Meraviglia e orrore, una convivenza forzata

Breve storia di una frase che mi ha spinto a non rimuovere i possibili significati del suo messaggio. Partiamo dall’inizio. Mattinata senza impegni, pausa, passeggiata e tempo liberato. Era da un pezzo che non mi muovevo senza aver deciso un percorso preciso. Cielo plumbeo, mi mancavano forse da più di due mesi e, allora, ho scelto l’interiorità dei rioni Sassi. Un luogo il cui richiamo è forte, viene da lontano. È come un’energia impercettibile, ma tenace. Ti chiama, anche quando sei altrove e, illudendoti, pensi di essere chissà perché lontano. Effettivamente, esistono luoghi del cui magnetismo non riusciamo a conoscere la vera ragione. Diventa, allora, una questione intima, quasi personale. Intuisco che c’è qualcosa che si lega direttamente con l’anima, intesa anche nella sua accezione negativa, l’abisso. E così, puntualmente, il corpo a corpo, tra grande bellezza e il suo contrario, si è rivelato ancora una volta il precipitato di un contrasto irrisolto tra spiegazioni razionali e intricati enigmi, specialmente in quei luoghi che senti tuoi, addirittura li respiri, ma purtroppo dura poco. Il degrado, beffardo, quasi simultaneamente, evoca macrabi fantasmi, rovinosi naufragi in porto, remoti delitti impuniti.

Mi ha colpito una frase scritta in inglese, così tutti possono comprendere lo spirito di questo colpo di fucile, anche i visitatori stranieri. L’ho sbirciata quasi fortuitamente dalle parti di via San Potito. Si trova ai piedi di una piantina che non sembra in grande salute. C’è scritto: “They did not let me grow”. Tradotto significa “Non hanno voluto farmi crescere”, sullo sfondo impossibile ignorare l’affresco che continua a combattere tenacemente contro i nemici della crescita.

Tirati in ballo a ogni pié sospinto, gli esegeti pubblici del turismo locale e della sua promozione, hanno i Sassi perennemente in bocca, pronti all’ennesimo selfie che non muoverà mai neppure una virgola e, comunque, certifica il precipizio, la caduta di memoria, di alterne tensioni e ataviche aspettative risucchiate in una sorta d’ingiustificato oblio. Al punto tale che su questa realtà, cara a chi si occupa dei luoghi del cuore, ma anche per chi nutre legittimi interessi economici, è di colpo calato un drammatico silenzio.

Che aggiungere? Più limitate sono le visioni, più grande è la presunzione di governare processi che senza il carburante della passione sono destinate a infrangersi sugli scogli della tetragona spigolosità del nulla.



Dopo la frase registrata al volo in via San Potito, la cui lettura si presta a più interpretazioni, risparmio la dolente descrizione di altri momenti fermati nel vagabondare tra la zona della Civita e del Barisano.



Meraviglia e disastro. Coppia di opposti che evoca i vibranti versi del poeta iberico Rafael Alberti. È dedicata alla parte antica della città, fu composta in una notte piovosa del lontano aprile 1973. Sta per compiere mezzo secolo. A me sembra più attuale che mai:

“Vivo fantasma orribilmente ferito,

quasi fuggendo da te disperato,

pietra nata da pietra,

disastro e meraviglia,

ti ricordo nella pioggia,

una notte,

che cadendo e alzandoti,

urlavi per essere ciò che fosti”.

ALZATI…!

ALZATI, MATERA!