Altre due date, il 27 e 28 giugno, con Talia Teatro

Un post sulla pagina social di Talia teatro, dopo il successo degli spettacoli al Teatro nel Sasso per la commedia’ ” Meglio essere stupidi” e l’annuncio del regista e attore Antonio Montemurro che il 27 e 28 giugno si replica a grande richiesta. Poi la festa della Bruna e poi, e poi, si pensa…come dicono i materani veraci. Lo spettacolo del quale abbiamo parlato in altri servizi è di quelli che fanno scompisciare dalla risate per due ore. Pensate che anche il grande poeta Giacomo Leopardi (quello dell’Infinito,del Sabato del villaggio e della dedica A Silvia) aveva capito come il buon umore è un ottimo rimedio…contro il pessimismo cosmico. Antonio Montemurro lo cita a proposito, ricordandone la frase ” Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo” . E se ride anche di sè stesso è padrone dell’Universo…Prenotatevi e pensate al povero Leopardi che, comunque, aveva saputo cogliere il lato positivo della vita.



L’ANNUNCIO DI TALIA TEATR0

”Comunico che anche le date dell’8 e 9 giugno hanno registrato il tutto esaurito. Per questo abbiamo fissato altre due date nel mese di Giugno: Lunedì 27 e Martedì 28, sempre alle 20,30, al Teatro nel Sasso di Via Lombardi 35 a Matera.

Lo spettacolo, molto comico, è in tre atti, e ha titolo “Meglio essere stupidi”. Consiste in una riscrittura da “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, curata da Antonio Montemurro.

Chi vuole ridere per due ore di fila, può telefonare al 331-7995953, per prenotare per tempo il suo posto a sedere.

Nota. Pensate, Amici, lo ha detto Giacomo Leopardi:

“Chi ha coraggio di ridere è padrone del mondo”

E se lo ha detto lui…

Arrivederci a teatro, Amici!”