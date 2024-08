Altamura si ‘’rigenera’’ anche con le antiche basole di calpestio. E Federicus è contento

Altrimenti non sarebbe ri-generazione. Così le vecchie basole della pavimentazione di strade e claustri del centro storico serviranno per rispettare l’identità dei luoghi. Un intervento che richiede pazienza, perché si fa prima a cambiare e a posare in opera blocchi di mazzaro e pietre di cave locali o di fuori regione. Del resto rispettare, per quanto possibile l’identità dei luoghi conviene. Anche per gli aspetti storici e architettonici del passato. E’ la cornice da conservare per quell’evento di forte richiamo nazionale che è Federicus.L’imperatore e la sua corte ringraziano…



Comunicato

Proseguono i lavori del comparto 3 “Rigenera Altamura”

Da qualche giorno sono ripartiti i lavori attinenti l’opera pubblica del programma “Rigenera Altamura” denominato “Intervento per la valorizzazione di alcune vie, claustri e piazze del centro storico”, precisamente quelli inseriti nel comparto 3 dell’appalto.

In particolare i lavori riguardano la pavimentazione con basole nuove in via Santa Caterina e il recupero del basolato antico “chianche” in Piazza Foggiali e via Giandomenico Griffi, con la sostituzione della condotta idrica e l’inserimento di corrugati per l’interramento dei servizi Enel, Telecom, pubblica illuminazione, acqua e fogna.



In passato, relativamente al comparto 3, sono stati ultimati i tratti relativi a via Già Corte D’Appello, via San Michele e via Santa Caterina.

L’ultimo tratto interessato è quello relativo a Piazza Don Minzoni, che continua in direzione Via Foggiali, e a via Giandomenico Griffi. Si ricorda che le attività di questo tratto di comparto sono molto complesse e delicate, poiché andranno a recuperare alcune basole antiche.

L’Amministrazione comunale è attenta a tutti i cantieri che stanno interessando il centro storico, attraverso un costante monitoraggio con la Polizia Locale (V Settore) e gli Uffici dei Lavori Pubblici (VI Settore). L’obiettivo è quello di ridurre maggiormente i disagi previsti ai cittadini.



La conclusione del comparto 3 di “Rigenera Altamura” è previsto entro fine dicembre.

In allegato le foto dei lavori.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco

7 agosto 2024