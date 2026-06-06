Altamura ricorda in versi…Graziano Fiore giovane ‘’martire della libertà’’

E hanno fatto bene associazioni come Anpi, Liberhub, 25 aprile sempre ed Erf edizioni a riproporre pagine scritte da giovani, come Graziano Fiore, figlio di Tommaso, che hanno dato la vita per la libertà della Puglia, del Sud, del Paese nella lotta di Liberazione contro nazismo e fascismo, con la presentazione di un lavoro che coglie semplicità ed entusiasmo di un ‘’poeta gentile’’. E quelle pagine sono come un lascito, una eredità, un testamento per quanti si battono ancora oggi per non cancellare memoria di una storia, che passa per il martirio di un diciottenne- Graziano Fiore- quel 28 luglio 1943 in via Niccolò dell’Arca. Altri, e lo abbiamo visto e sentito in occasione del 2 giugno ‘’Festa della Repubblica’’ in concomitanza con gli 80 della Costituzione nata dalla Resistenza( non lo dimentichino i rappresentanti di Governo, che provengono da altra storia) hanno mostrato evidente imbarazzo, sollecitando un colpo di spugna nel solo di una ‘’riappacificazione’’ tra quanti sono morti o si sono affrontati sui campi di battaglia per idee e prospettive diverse. Graziano è un ‘’Fiore’’ della Resistenza e il suo ricordo profuma di libertà



GRAZIANO TORNA A CASA*

Questo il titolo dell’incontro che si terrà a LiberHub Gianpiero Zaccaria di Altamura Lunedì 8 Giugno alle ore 19,30 .

Graziano Fiore, figlio di Tommaso Fiore, nato ad Altamura nel 1925 è morto, per i suoi ideali di libertà, a solo 18 anni a Bari, nell’eccidio di Via Niccolò dell’Arca il 28 Luglio 1943, insieme ad altri giovani come lui.

Dopo l’incontro tenuto al Liceo scientifico Federico II, *Paolo Comentale* incontrerà la cittadinanza per raccontare la voce del giovane poeta con le sue poesie raccolte nel libro “*Graziano Fiore poeta gentile*”Ed. radici Future.

*Gemma Adesso* ci aiuterà a contestualizzare i fatti di quei difficili anni, ai quali le poesie sono ispirate.

L’incontro è organizzato dalla sezione ANPI di Altamura e LiberHub all’interno del programma di eventi organizzati dalla rete di associazioni di Altamura “25 Aprile sempre”.

L’invito è a partecipare e farvi coinvolgere dalla poesia.

Con

-LiberHub – Gianpiero Zaccaria

-Feltrinelli Point Altamura

-ERF Edizioni

#GrazianoFiore

#antifascismo

#ParoleInLiberta

#ERFEdizioni



IL POST DI ERF EDIZIONI RADICI FUTURE

Ci sono poeti che scrivono versi. E poi ci sono poeti che lasciano un segno nella storia.

Lunedì 8 giugno, ad Altamura, la poesia incontra la memoria civile in un appuntamento speciale dedicato a Graziano Fiore, poeta, intellettuale e voce autentica dell’antifascismo.

Presso il LiberHub “Gianpiero Zaccaria” sarà presentato il volume “Graziano Fiore. Poeta gentile”, a cura di Paolo Comentale, un’opera che restituisce al pubblico la forza, la sensibilità e l’impegno culturale di un autore che ha saputo trasformare la parola in testimonianza e la poesia in strumento di libertà.

Un incontro che sarà anche un ritorno simbolico a casa, nei luoghi e tra le persone che hanno condiviso il percorso umano e culturale di Graziano Fiore.



A dialogare con Paolo Comentale sarà Gemma Adesso, in un confronto che attraverserà poesia, memoria, impegno civile e valori democratici, temi oggi più che mai necessari per comprendere il presente e costruire il futuro.

Perché la poesia non è soltanto bellezza. È anche coscienza, resistenza e capacità di tenere viva la memoria.

📚 Vi aspettiamo lunedì 8 giugno 2026 alle ore 19.30 presso il LiberHub “Gianpiero Zaccaria” di Altamura.

#ERFEdizioni #GrazianoFiore #ParolePerLaLibertà

Qualche notizia su Paolo Comentale e Gemma Adesso.

*Paolo Comentale* nasce a Bari nell’aprile del 1956. Fonda nel 1988 la Casa di Pulcinella primo spazio in Italia dedicato alla celebre maschera. Scrive libri per bambini tradotti in varie lingue. Dal 2018 scrive racconti basati su avvenimenti storici.

L’ultimo libro scritto è proprio sull’eccidio di Bari del 28 luglio 1943 in via NicColò dell’Arca: “La bellezza e il coraggio”.

*Gemma Bianca Adesso*, dottore di ricerca in Filosofia, collabora con la cattedra di Ermeneutica filosofica presso l’Università degli Studi di Bari ed è formatrice nell’ambito del progetto “Philosophia ludens” per le scuole di ogni ordine e grado.

Collabora da anni per il progetto “Abbecedario di cittadinanza” con l’Università Aldo Moro di Bari. Autrice di numerosi saggi tra filosofia storia e cinema, collabora come ricercatrice nell’ambito storico con il “Centro studi Piero Gobetti” di Torino.