Ci voleva proprio per una iniezione di fiducia all’imprenditoria murgiana, e non solo, che sta vivendo una fase di difficile, di crisi, acuita dai limiti imposti dalla pandemia del virus a corona covid 19. Ci riferiamo al libro del collega Giovanni Mercadante, che sarà presentato domani ad Altamura ( Bari)alle 19.00 presso l’area esterna della parrocchia del Redentore. Un lavoro certosino dedicato alla Altamura che produce, si rimbocca le maniche, dà lavoro e guarda avanti senza limiti di orario, per raggiungere nuovi mercati,nonostante le difficoltà del momento. E a farlo sono le eccellenze imprenditoriali,raccolte in un libro che vale tanto oro quanto la fatica e la volontà di affermarsi. Mercadante ne ha visionate e schedate un bel po’ .Dal settore molitorio a quello del mobile imbottito, dall’agroalimentare all’automotive, all’ipertecnologico che hanno portato saperi e produzioni del made in Altamura nel mondo. L’auspicio è che al primo segua l’anno prossimo un secondo volume, con la crescita di nuove eccellenze.

IL COMUNICATO STAMPA

Nel prezioso volume del giornalista e scrittore Giovanni Mercadante

le storie di imprenditori dell’Alta Murgia

Un lavoro certosino e gratificante per le Eccellenze imprenditoriali.

Una sorta di “cadeau” che l’autore, Giovanni Mercadante, giornalista e scrittore di lungo corso, ha dedicato alle figure imprenditoriali più significative del suo territorio.

I settori merceologici presenti ad Altamura, definita Capitale dell’Alta Murgia sia per posizione geografica che per vivacità imprenditoriale e produttiva, sono molteplici. Pochi collegati tra di loro come filiera. Questo è un fattore decisamente importante per evitare che un comparto possa trovarsi in difficoltà in caso di recessione.

Si contano centinaia di fabbricanti di salotti Made in Murgia; aziende metalmeccaniche; costruttori di veicoli industriali e di attrezzature per la raccolta di rifiuti; produttori di accessori per “Automotive” che esportano a livello mondiale; un altro orgoglio tutto murgiano è un’azienda metalmeccanica di alto profilo tecnologico nella costruzione di attrezzature per grandi impianti petroliferi (off-shore e on-shore);

10 molini che alimentano con la semola rimacinata oltre 40 forni che esportano il pane di Altamura. Centinaia di imprese edili che operano sia a livello locale che fuori territorio con maestranze qualificate per il recupero conservativo di edifici monumentali e museali (castelli, palazzi nobiliari, resort).

Il terziario trova la sua fonte di sostentamento grazie all’occupazione.

La popolazione di Altamura ha superato i 72.000 abitanti. Diverse le comunità extracomunitarie presenti nel territorio; la più numerosa risulta quella albanese (circa 3.500 residenti), a cui seguono in misura inferiore rumeni, ucraini e cinesi.

Titolo dell’opera: Altamura Produce – Libro d’Oro delle Eccellenze imprenditoriali e produttive.

La copertina, impreziosita da un’opera policroma dell’artista torinese Alberto Lanteri, richiama il rosone della Cattedrale federiciana ingioiellato, nei cui raggi sono cesellati idealmente i numerosi settori merceologici che costellano le attività produttive presenti sul territorio.

Le gemme sulla copertina sono la chiave d’interpretazione di un “libro d’oro” dedicato agli imprenditori, il cui folto numero intende coinvolgere virtualmente tutte le attività.

29 le aziende presentate; 380 pagine tutte a colori; una scrittura senza stilemi pomposi, con un periodare in stile giornalistico e testi accompagnati da immagini per agevolare la lettura. Insomma, storie di capitani d’industria, le cui aziende da attività artigianali le hanno trasformate in industrie. L’operaio altamurano ha nel proprio Dna la tendenza a diventare imprenditore.

Un’opera importante che

La Tipografia Arti Grafiche Pecoraro ha dato il meglio della sua ultradecennale esperienza insieme al grafico Alessandro Verzino. Questa è la 5^ pubblicazione che l’autore affida a Francesco Pecoraro.

La presentazione è prevista per sabato 18 luglio 2020 alle ore 19.00 nell’area esterna della parrocchia del SS. Redentore, quartiere Trentacapilli, ad Altamura. Si raccomanda di essere provvisti di mascherina protettiva secondo le normative sanitarie ancora vigenti a causa del coronavirus. E’ previsto il necessario distanziamento sociale.

Le relazioni saranno tenute:

-dalla prof.ssa Marisa D’Agostino, già docente di Latino e Greco presso il Liceo Cagnazzi di Altamura;

-dal prof. Federico Pirro, Docente di Storia dell’Industria presso l’Università

Aldo Moro di Bari;

-dal prof. Pietro Pepe, già presidente del Consiglio Regione Puglia.

A margine della cerimonia saranno esposti tre oggetti molto interessanti, di cui uno ancora molto più importante: un vaso del IV secolo a.C. con immagini rosse su fondo nero, ricostruito fedelmente, di dimensioni simili all’originale (165 cm di altezza circa). Sarà un’anteprima, grazie alla disponibilità di un imprenditore locale molto noto che ha finanziato l’opera, fatta eseguire dal bravo artista altamurano Giuseppe Dilena; i tre oggetti sono stati curati sempre dallo stesso artista e provengono dal medesimo imprenditore.

Un messaggio molto chiaro: l’imprenditore che fa impresa nella logica del profitto non è sufficiente; deve invece pensare anche a fare cultura d’impresa che è un concetto oggi molto ben diverso, in un’ottica di sviluppo e crescita della comunità sostenendo dove possibile attività e progetti culturali.

E’ prevista la presenza della sindaca avv. Rosa Melodia; di S.E. Arcivesc. Mons. Giovanni Ricchiuti; del Comandante del 7. Rgt. Bersaglieri; del Comandante della Polizia locale Ten. Col. Michele Maiullari, del Presidente della Pro loco dott. Pietro Colonna e di molte altre personalità provenienti da fuori.

Il Direttore del giornale CORRIERE DI PUGLIA E LUCANIA, Dott. Antonio Peragine, nonché Presidente dell’A.N.I.M./Associazione Italiani nel Mondo, con cui Giovanni Mercadante collabora come giornalista, farà omaggio agli imprenditori citati nel libro di un attestato di merito e di opere d’arte di formato 50 x70 “olio su carta” del Maestro d’arte pugliese, Carlo Giuliani.

Gli attestati godono del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Altamura e di Technopolis.

L’attestato di merito viene concesso per il coraggio di essere imprenditori oggi e per aver promosso il territorio murgiano e la Puglia in Italia e nel Mondo.

Con l’occasione è prevista la presenza del Dott. Davide Carlucci, Presidente dell’Associazione Cuore della Puglia nonché sindaco del Comune di Acquaviva.