All’Unitre lezione sulla sinfonia su Haydn

Stavolta tocca a un compositore di spessore come Franz Joseph Haydn intrattenere, attraverso il maestro Michele Carulli, gli appassionati della sinfonia classica. A organizzarlo l’Università della Terza Età( Unitre) per venerdì 22 aprile, alle 16,30 presso il Centro Carlo Levi. E’ il secondo appuntamento di una lezione che si annuncia di elevato spessore culturale.

Comunicato

Procedono gli incontri/lezione che l’UNITRE di Matera ha organizzato sulla Sinfonia Classica, in collaborazione con il Centro Carlo Levi. Il maestro Michele Carulli, clarinettista e direttore d’orchestra di fama internazionale, nel secondo incontro di questo ciclo parlerà della Sinfonia dedicando la lezione a Franz Joseph Haydn. La bravura di Carulli non è soltanto musicale ma anche espositiva: nel primo incontro, con parole semplici e molta attenzione al pubblico presente, ha introdotto la definizione di Sinfonia e ne ha indicato l’essenza invitando le persone presenti a coltivare l’ascolto anche a casa, tra una lezione e l’altra, per avvicinarsi sempre di più a questo genere musicale. Il maestro, avendo lavorato per molti anni all’estero, in particolare in Germania, ha anche sottolineato come noi italiani, abitanti di una nazione culla della Musica che ha dato i natali al Melodramma e alla stessa Sinfonia, adesso abbiamo come dimenticato questa arte affidandola solo agli addetti ai lavori. Le lezioni del maestro Carulli saranno un’occasione unica per i soci dell’UNITRE di Matera, e per quanti vorranno partecipare agli incontri, per conoscere meglio la musica sinfonica, scoprirne l’importanza culturale e poterne apprezzare la bellezza.

Matera, 15 aprile 2023 La presidente

Prof.ssa Filomena Cancellaro