Allunaggio sul pianeta ‘’Nero su Bianco’’ e la Luna respira…

…a pieni polmoni, con quelli del collega Emilio Salierno che ha narrato nell’omonimo libro l’esperienza del grande scienziato lucano Giovanni De Maria,ospite rubrica culturale ‘’ Nero su bianco’’ della Regione Basilicata che promuove la lettura e gli autori lucani. Ed Emilio lo ha fatto tenendo accanto un globo che rappresenta il pianeta Terra, da dove è partita la storia di De Maria…https://giornalemio.it/cultura/studio-le-pietre-lunari-a-breve-il-libro-del-prof-de-maria-la-luna-respira/ . E venerdì 11 aprile il professore e l’autore saranno a Matera , presso il salone della Camera di Commercio, per un incontro che- ne siamo certi- conquisterà gli appassionati e tanti giovani che, chissà,un giorno seguiranno le orme dell’illustre scienziato

LA RECENSIONE A ‘’NERO SU BIANCO’’

Nel libro del giornalista Emilio Salierno, le scoperte, le passioni e gli incredibili incontri di Giovanni De Maria, lo scienziato lucano che ha dimostrato come sul satellite ci siano ossigeno e acqua per sopravvivere. Una scoperta tornata oggi di grande attualità con la ripresa delle missioni nello Spazio.

Sulla Luna ci sono ossigeno e acqua per sopravvivere. Un’incredibile scoperta, in piena Guerra Fredda, tornata oggi di grande attualità grazie ai nuovi programmi di missioni nello Spazio.

Si deve a un lucano, Giovanni De Maria, la dimostrazione che la colonizzazione del satellite è possibile. “La luna respira”, scritto dal giornalista Emilio Salierno, racconta le scoperte, le passioni e gli incredibili incontri dello scienziato in un viaggio che parte dalla sua terra d’origine, la Basilicata, e si snoda tra Roma e gli Usa, dove ha operato nell’ambiente di miti come Enrico Fermi, Chandrasekhar e Mark Inghram.

Nel 1970 la Nasa gli affida alcuni pezzi di rocce lunari reperti delle Missioni Apollo. De Maria riesce ad estrarne ossigeno, dimostrando che l’uomo può vivere sulla Luna. Proprio ciò che afferma chi ora sta programmando un insediamento stabile sul satellite della Terra. Nonostante l’età avanzata, De Maria, docente emerito di Chimica Fisica, è tornato alla Sapienza, per spiegare come il mondo vada verso un’altra sfida e nuovi confini.