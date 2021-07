Ciervo, clochard, cuore, crisi e ricerca di ”certezze” dentro e fuori una comunità, che devono fare i conti con scelte difficili, viste dalla prospettiva della strada. Non abbiamo letto il libro della collega Antonella Ciervo, ma la filiera delle ” C” ci sta, lungo il filo rosso della breve sinossi, riportata nel comunicato, per la presentazione del libro edito da Edigrafema, fissata a Matera per giovedì 29 luglio alle 19.00. E in piazza Vittorio Veneto, davanti alla Libreria Mondadori ci sarà un altro collega, Sergio Palomba, a dialogare con Antonella. Naturalmente la lettura del libro tirerà fuori altri elementi in una città, ma potremmo essere altrove, laddove i clochard nel senso più emarginato e marginale del termine sono di casa…ma vivono fuori casa. Per scelta o perchè…Beh. Questo lo scoprirete, parafrasando una nota canzone di Lucio Battisti, solo leggendo.



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Edigrafema annuncia l’uscita del libro “All’ombra di me” di Antonella Ciervo

Un uomo che decide di vivere da clochard nel nuovo romanzo della giornalista lucana

IL VOLUME SARÀ PRESENTATO A MATERA GIOVEDÌ 29 LUGLIO IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Un viaggio attraverso strade, luoghi e incontri stravaganti per arrivare là dove, a volte, non si ha il coraggio di entrare. Un cammino sentimentale e psicologico quello di Marco, protagonista del romanzo “All’ombra di me” (Edigrafema Edizioni) della giornalista Antonella Ciervo, che lo metterà di fronte alla paura di decidere, ma anche di oltrepassare il filo rosso che lo circonda da troppo tempo.

Ciervo racconta la storia di un uomo che sceglie di vivere da clochard, lasciandosi alle spalle profumi e abitudini in cui non si riconosce più e che ha davanti solo quello che non ha mai voluto conoscere.

Il volume sarà presentato a Matera giovedì 29 luglio, ore 19, in piazza Vittorio Veneto, nel piazzale antistante la libreria Mondadori. Dopo i saluti dell’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo, dialogherà con l’autrice il giornalista Sergio Palomba.



Antonella Ciervo, giornalista, vive accompagnata fedelmente dalla sua ironia e dalla passione per i particolari. È entrata per la prima volta in una redazione pochi mesi dopo essersi diplomata e non ha mai smesso per quasi 40 anni; il giornalismo per lei è il modo migliore per raccontare agli altri ciò che accade senza per questo sembrare una vecchia portinaia. Nata a Belluno, ha sempre vissuto a Bari che considera la sua città a tutti gli effetti. Dal 1998 vive a Matera dove ha deciso di restare non solo per lavoro, ma anche perché non ha ancora imparato bene il dialetto. Per Edigrafema ha già pubblicato i romanzi La via del rosmarino (2013) e Sei mai morta, tu? (2017).