I risultati del progetto di Service e-lerning sono stati presentati all’istituto comprensivo di Bella – San Cataldo presso la bibliomediateca “A.Malanga”. Un percorso di prevenzione alla dipendenza da fumo per una corretta convivenza civile, di cui è capofila l’istituto “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, che si è svolto in collaborazione con il SerD di Potenza nelle persone dei medici Alessandro Nolè e Giulio Pica.

Il percorso su cui hanno lavorato i giovanissimi allievi della 4B della scuola bellese, si è concentrato sulla sensibilizzazione e sulla lotta al fumo costruendo una “Carta del Benessere” per stare bene con se stessi e gli altri, senza fare ricorso al fumo che uccide come riportato anche sulle confezioni di sigarette. Diversi gli slogan che i ragazzi hanno realizzato per rendere meglio l’idea di questa piaga sociale.

“ Il progetto di Service e-learning come metodologia per sviluppare un servizio alla comunità – afferma la Dirigente Viviana Mangano – grazie all’impegno dei ragazzi e docenti e alla collaborazione in questo caso del SerD di Potenza”.

Protagonisti gli allievi che, oltre a presentare i risultati di ricerca eseguiti sotto la guida delle docenti Cinzia D’Agostino, Paola Guida, Alba Colonna, hanno anche intonato alcuni brani musicali con la direzione artistica del docente di musica Mario Messano.

La questione della prevenzione e della sensibilizzazione circa i danni derivanti dal fumo sono stati evidenziati anche dai medici del SerD. “In realtà, dai dati che abbiamo, soltanto il 21% degli adolescenti fuma – affermano Pica e Nolè – e bisogna anche ricordare che ogni sigaretta fumata riduce la vita di un individuo di 15 minuti”.

L’evento di presentazione si è concluso poi con una tisana al gelsomino e biscotti alle erbe serviti a tutti i presenti.

Dall’istituto comprensivo di Bella giunge un messaggio chiaro e forte. “Pro-fumi? No grazie”.