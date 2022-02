Che il brand Matera 2019 abbia ancora tanta visibilità e peso internazionale è fuori di dubbio,nonostante la fase di ”appannamento” seguita alla conclusione dell’anno da capitale europea della Cultura. al ”blocco” procurato dalla crisi pandemica da virus a corona covid 19 e varianti e ai tentativi nostrani di ‘archiviare’ quell’esperienza. Così non è stato, per fortuna, e si attende che con le risorse adeguate ”annunciate” a fine 2021 si riparta con una nuova stagione di iniziative. La notizia di due premi e di una dottorato su tesi di laurea su ”Matera 2019” venute dalla Francia (nel servizio https://giornalemio.it/cronaca/due-premi-in-francia-a-tesi-di-dottorato-su-matera-2019/) rappresentano la migliore attestazione che quelle ”buone pratiche” hanno fatto scuola e che potranno essere, come è già accaduto, anche per altri capitali. Dossier, programmi , coinvolgimento e lavoro di rete sono la strada maestra per fare bene.E qui ci sta tutto un ricordo personale della simpatica e tenace Ariane Bieou, la responsabile dell’implementazione e del coordinamento del programma culturale di Matera-Basilicata 2019, alla continua ricerca di cosa potesse dare la Città dei Sassi all’Europa e viceversa. Confronto, collaborazione, cultura.



Molti ricorderanno i protagonisti di alcuni spettacoli di animazione svolti in centro. Acrobazie con il naso all’insù e dintorni, ormai nell’archivio della Fondazione e nei ricordi di quanti li hanno visti e vissuti. E chissà che dalle tesi di laurea non vengano fuori spunti per tirare fuori progetti. Non sarebbe male poterli leggeri, in formato digitale, si capisce.