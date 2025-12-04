E da La Spezia l’annuncio che il suo lavoro ” Telemokori” riceverà ex aequo il premio ” Parla con me”, organizzato dall’associazione B52, con un monologo di drammaturgia non poteva che essere accolto con soddisfazione da quanti, a cominciare dalla famiglia, ne apprezzano i sacrifici e la passione per un genere teatrale che dà il meglio di sé sotto un cono di luce, una sedia, uno sfondo essenziale e una capacità interpretativa a tutto tondo. Ed è dai monologhi che viene fuori la ”stoffa” dell’attore per tanti ruoli, contesti, che lasciano traccia. Per Carmine Bianco il premio ” Parla con me” (5 e 6 dicembre) è una tappa di una carriera che, glielo auguriamo, possa essere costellato da successo. Auguri. In attesa di conoscere il suo lavoro anche dalle nostre parti.
I LAVORI PREMIATI
Monologhi lunghi
“Il paradiso nelle viscere della terra” di e con Diego Ciarloni ex aequo con
“Donna AD H(alta) D(igeribilità)” di e con Francesca Falchi
Monologhi brevi
“Elisabeth Bathory. The end” di Gabriella Ghilarducci
“Ortensia” di Antonella Tofani
“Una vita senza compromessi” di Barbara Urli
Drammaturgia
“Telemokori” di Carmine Bianco – ex aequo con
“31” di Andreina Sabatini
Menzione speciale drammaturgia
“L’arte del padre” di Lucia Di Maro
IL CURRICULUM DELL’ATTORE,AUTORE E REGISTA CARMINE BIANCO
Bianco Nero Minimale Moderno Curriculum Vitae_20251130_133108_0000
All’attore novasirese Carmine Bianco il premio ” Parla con me”
E da La Spezia l’annuncio che il suo lavoro ” Telemokori” riceverà ex aequo il premio ” Parla con me”, organizzato dall’associazione B52, con un monologo di drammaturgia non poteva che essere accolto con soddisfazione da quanti, a cominciare dalla famiglia, ne apprezzano i sacrifici e la passione per un genere teatrale che dà il meglio di sé sotto un cono di luce, una sedia, uno sfondo essenziale e una capacità interpretativa a tutto tondo. Ed è dai monologhi che viene fuori la ”stoffa” dell’attore per tanti ruoli, contesti, che lasciano traccia. Per Carmine Bianco il premio ” Parla con me” (5 e 6 dicembre) è una tappa di una carriera che, glielo auguriamo, possa essere costellato da successo. Auguri. In attesa di conoscere il suo lavoro anche dalle nostre parti.