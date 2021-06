E’ nota come la ‘’cattedrale’’ del rupestre e a ragione, per spazi, storia, aspetti architettonici e gestionali per il suo restauro, recupero e valorizzazione che durano ormai da un trentennio buono. La ‘’chiesa’’ di contrada La Vaglia, di Santa Maria La Vaglia o della Valle,, è di diritto un caso emblematico della storia identitaria di Matera che potrebbe diventare uno dei punti di forza dell’offerta turistica locale, limitata – per opportunità ed esigenze diverse- a una visita alla città che dura poche ore. Occorre invertire la rotta. Ma senza programmazione che in qualche maniera stimoli i visitatori, cittadini compresa, ad allarga la visuale che non può essere limitata al tour classico, non si va da nessuna parte. Per Santa Maria della Vaglia la storia è più complessa, con quote private e pubbliche che finora non hanno portato a sbloccare la situazione. Ricordiamo gli sforzi fatti negli anni Novanta dall’allora assessore al Turismo Gianfranco Fragasso di mettere tutti intorno a un tavolo e altri successivi, ma senza risultati apprezzabili. Fatta eccezione per alcuni restauri effettuati dalle Soprintendenze, ma ora i segni del tempo avanzano… E quella chiesa cantiere meriterebbe ben altra considerazione. Lo spunto di Antonio Serravezza e del gruppo ‘’Sei di Matera se…’’ è di stimolo a riprendere la questione. Ne guadagnerebbe il turismo e la città. E quanto alla pubblicistica sul turismo locale invitiamo Antonio a sfogliare la miriade di guide, in italiano e in inglese, su Matera oltre a quanto riversato in sintesi o in dettaglio sul web. Altro che fil rouge…



LE RIFLESSIONI DI ANTONIO SERRAVEZZA

Ritornano i turisti ma non sanno orientarsi e si mettono nelle mani delle guide turistiche o preferiscono un tour fai da te per vedere ciò che hanno conosciuto attraverso la televisione o le riviste specializzate sul turismo.

Ho l’impressione che a parte alle informazioni cartacee che offre il punto d’informazioni dell’ Apt non ci sia un opuscolo che possa aiutare chi arriva a Matera che spieghi le sue origini e dia delle informazioni sugli itinerari da seguire a secondo del loro interesse.

C’è una certa leggerezza a tal proposito perché anche le guide preparate si orientano sulle richieste dei clienti e il tempo a disposizione per coloro che visitano la nostra città in giornata.

Però il vero turista che viene a Matera deve essere accompagnato attraverso la storia della città iniziando da lontano per arrivare ai giorni nostri, mentre, ho l’impressione che tutto avvenga saltando da un periodo all’altro tralasciando luoghi e storie importanti che non dovrebbero essere dimenticati tra le pieghe dei vari tour o escursioni.

Tutto questo capita perché le istituzioni locali non hanno le idee molto chiare di come presentare Matera, la sua storia e le sue origini.

Io proporrei un tavolo per concordare un “fil rouge” che attraversi trasversalmente la storia dalle origini ad oggi della nostra città conosciuta come la terza più antica città al mondo e che per sua fortuna mai abbandonata dai suoi abitanti.

Noi stessi abitanti della citta dei Sassi non conosciamo la sua storia. Me ne sono reso conto in un anno di tour ed escursioni che ho organizzato le domeniche per i miei concittadini. Abbiamo girato in lungo e largo la città e il territorio circostante e ogni volta scoprivamo nuovi luoghi sconosciuti e con la conoscenza della loro storia.

Domenica, grazie alla collaborazione del Comune di Matera, abbiamo visitato una location sconosciuta alla maggior parte dei materani, perché da oltre trecento anni chiusa al pubblico e che è stata indicata dal nostro gruppo un tesoro nascosto che dovrebbe essere il fiore all’occhiello dei tour per i turisti che vengono a Matera. Tanta bellezza e tanta storia racchiusa in un recinto con un cancello e porte chiuse con un lucchetto: la chiesa rupestre più grande e importante del nostro comprensorio: Santa Maria della Valle Verde o della Vaglia. Apriamo questi tesori e diamoli il giusto risalto, aiutiamoli a conservarli nel tempo e non abbandoniamoli all’incuria del tempo. I soldi per il restauro e i compromessi per far rifiorire tanta bellezza e storia possono essere ripagati con l’apertura e la fruizione da parte dei turisti.