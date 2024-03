Alla scoperta della Biblioteca di Nicola Festa con i giovani del Fai

E’ tra i cittadini illustri materani, che val la pena conoscere, attraverso un lascito ‘corposo e profondo’ di scritti che spazia dall’Iliade all’Odissea, dalla Letteratura di Augusto all’Umanesimo. Merito anche del poeta Giovanni Pascoli, che insegnò al Liceo Ginnasio di Matera, tra il 1882 e il 1884, e del quale il giovane Nicola Festa fu allievo, tanto da decidere di continuare gli studi a Firenze. Il resto venne dopo con la cultura, la notorietà che lo portarono a ricoprire incarichi di prestigio come senatore del Regno e componente dell’Accademia dei Lincei e dell’Arcadia. Quanti vorrano approfondire la figura del materano Nicola Festa, filologo classico e grecista, potranno farlo grazie a una iniziativa del Gruppo Fai Giovani di Matera , nel corso di un incontro in programma giovedì 7 marzo, alle 17.00, alla Biblioteca ”Tommaso Stigliani”, come riporta la locandina. Una iniziativa che ha un doppio valore per la scoperta dei quasi 400 libri della biblioteca Festa e a sostegno della arcinota battaglia per difendere e rilanciare la nostra Biblioteca.

Presentazione del volume di Nunzio Bianchi, ricercatore Uniba, sulla “riscoperta” di quasi quattrocento libri della biblioteca personale del filologo e bizantinista materano Nicola Festa, che si ritenevano perduti per sempre.

Generazioni di giovani lucani si sono avvicendate nel corso dei decenni tra i corridoi della biblioteca di antichistica dell’Università di Bari, assolutamente ignare della presenza, in qualche modo, forse, benevola, tra gli scaffali, di parte dei libri di questo loro conterraneo, dal “fine sorriso monastico di lucano – greco e bizantino”. La felice agnizione si deve, invece, soltanto recentemente, all’acribia e alle cure di Nunzio Bianchi, il quale aveva già annunciato la scoperta a Matera nel 2019 e l’ha consegnata più di recente a un agevole volume dal titolo La biblioteca del filologo. I libri ritrovati di Nicola Festa, pubblicato per le Edizioni Di Pagina, nella collana “Ekdosis”, diretta da Luciano Canfora.



La tavola rotonda di presentazione del volume si propone di ripercorrere le tappe di questa riscoperta. A partire dal ritrovamento di volumi recanti dediche e omaggi al filologo materano, il lavoro di Bianchi ricostruisce sulla base di una ricca serie di evidenze documentarie e bibliologiche le circostanze, di cui si era persa memoria fino a tempi recenti, dell’arrivo nel 1952 di una parte della biblioteca privata di Nicola Festa presso l’Istituto di Filologia Classica dell’Università di Bari. Un cospicuo numero di libri “festiani” venne alienato dalla figlia del filologo, Camilla Festa, precoce e promettente ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Geofisica di Roma, ma presto ritiratasi, negli anni Cinquanta, a vita di clausura presso l’Abbazia benedettina di Santa Maria di Rosano (Rignano sull’Arno, Firenze). Fu appunto in prossimità della propria segregazione nel chiostro che Camilla Festa scelse di alienare all’Università di Bari (per tramite della mediazione di un discepolo del padre, Antonio Traglia, titolare a Bari dal ’53 dell’insegnamento di Grammatica greca e latina) quasi quattrocento esemplari della biblioteca paterna.

Appuntamento alle ore 17.00 alla Biblioteca Provinciale “Tommaso Stigliani”