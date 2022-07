Alla Cripta dei 100 Santi con la ” Cap o’ sciuch”

… Con la testa al gioco, come si dice in dialetto materano, e con un volo di fantasia, divertente, curioso, che stimola i cinque sensi e consente un approccio davvero unico a scoprire i nostri beni culturali. E la ”Cappella Sistina del rupestre, come è nota la Cripta del Peccato Originale o dei Cento Santi è un luogo che non poteva non stimolare un esperto di fantasiologia (informatevi pure sul web, potete attingere a piene mani) come Massimo Gerardo Carrese che, con capelli e barba lunga, potrebbe essere ritenuto un discendente dei monaci benedettini che vissero e pregarono in quel luogo. Fra’ Maximus anno Domini MMXXII. Ma non divaghiamo, magari per un’altra spasseggiata… Pariaimo di quella di quella del 14 luglio, la prima delle quattro programmate per l’estate. Con un tramonto che ha ispirato non poco il fantasiologo e i visitatori, alcuni venuti anche da fuori città. E allora ci stanno tutte le ipotesi di una visione celeste, magari in un anfratto della gravina, che potrebbe aver ispirato l’anonimo pittore dei fiori ad affrescare la Cripta del Peccato originale o dei ”Cento Santi” , nota come ”’ la cappella Sistina del rupestre” . Il resto è venuto durante le soste, otto, durante un percorso molto speciale, attraverso il Sentiero dei Cento Santi, segnati dalla fantasia e dall’immaginazione.Il fantasiologo ha condotto i visitatori dalla biglietteria, situata all’interno dell’agriturismo Casal Dragone, fin dentro la Cripta. Un percorso di circa 800 metri, attivando giochi e riflessioni sulla fantasia, sull’immaginazione e sulla creatività. Nel corso della visita Carrese ha coinvolto i visitatori in una dimensione ludica, divertente e riflessiva, fatta di giochi linguistici, matematici, artistici, gestuali, come prospettiva dalla quale osservare il paesaggio e la storia della Cripta del Peccato Originale. Gli altri appuntamenti sono fissati 3, il 18 e il 31 Agosto.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELLE SPASSEGGIATE

Che cos’è una spasseggiata? È, senza dubbio, una passeggiata. Ma è una passeggiata particolare che si fa in gruppo. È una variante più allegra e attiva della passeggiata comunemente nota come “camminata” – e forse per questo più spensierata.

Lo spasseggio è uno stimolo fantasiologico, che coinvolge cioè ogni dimensione dell’immaginazione (facoltà dell’azione) e della fantasia (facoltà del possibile). Una spasseggiata fantasiologica vuol dire ‘passeggiare fisicamente e mentalmente’.



CHI E’ MASSIMO GERARDO CARRESE

Massimo Gerardo Carrese (Thun, 1978). Studioso di Fantasiologia. Analizza gli aspetti scientifici, umanistici, ludici e artistici della fantasia, dell’immaginazione e della creatività.

Dal 2006 svolge in ambito universitario, scolastico e sociale la professione di fantasiologo, voce riportata nell’Enciclopedia Treccani Online in riferimento alla sua persona e attività.

Pratica attività di consulenza fantasiologica e sul territorio nazionale promuove incontri, lezioni e corsi di formazione per adulti e bambini. Per approfondire la Fantasiologia, scrive saggi e inventa giochi fantasiologici (linguistici, matematici, artistici, gestuali e musicali) e dal 2017 è ideatore e curatore del Festival Fantasiologico. Fondatore del Panassurdismo, pubblica per Ngurzu Edizioni. Suoi contributi fantasiologici sono apparsi in RAI Documentari, SalaBorsaLab Bologna (con l’architetto e museologo Fabio Fornasari), Matera 2019 Capitale Europea della Cultura, Festival della Filosofia in Magna Grecia, SlideDoor (SlideTheWorld Napoli – Roma – Salerno – Ellis Island New York), Biblioteca Oplepiana, Imaginarium (Erasmus +), Pencil Art, Società Dante Alighieri di Katowice (Polonia), Medium (USA)

Info:

Le spasseggiate si rivolgono ad un pubblico eterogeneo, compreso tra gli 8 e i 99 anni.

Il gruppo sarà formato da max 25 persone. E’ necessaria la prenotazione.

Appuntamento alle ore 19:00 presso la biglietteria della Cripta del Peccato Originale.

La durata della Spasseggiata sarà di 1h e 45min circa.

Dopo la spasseggiata ci sarà la possibilità di fare un aperitivo presso l’Agriturismo Casal Dragone e degustare i prodotti tipici del territorio materano.

Costi:

Spasseggiata + visita alla Cripta del Peccato Originale – 15 euro

Spasseggiata + visita alla Cripta del Peccato Originale + aperitivo – 25 euro

Per prenotare scrivere a info@synchronos.org



LA CRIPTA DAL SITO WEB

La Cripta del Peccato Originale era il luogo cultuale di un cenobio rupestre benedettino del periodo longobardo. È impreziosita da un ciclo di affreschi datati tra l’VIII e il IX secolo, stesi dall’artista noto come il Pittore dei Fiori di Matera ed esprimenti i caratteri storici dell’arte benedettina-beneventana. La parete sinistra è movimentata da tre nicchie, su cui sono raffigurate rispettivamente le triarchie degli Apostoli, della Vergine Regina e degli Arcangeli. La parete di fondo, invece, è ravvivata da un ampio ciclo pittorico raffigurante episodi della Creazione e del Peccato Originale.

Il prezioso ciclo di affreschi, per anni aggredito da muschi, licheni e cianobatteri, è stato recuperato grazie al progetto della Fondazione Zétema, con la consulenza dell’Istituto Centrale del Restauro e la partecipazione di impegnate professionalità. L’intervento di restauro, reso possibile grazie ai finanziamenti delle Fondazioni CARIPLO di Milano, CARISBO di Bologna e Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano nell’ambito del progetto Sviluppo Sud dell’ACRI, costituisce un modello di riferimento scientifico, un codice di pratica per i futuri interventi sul patrimonio rupestre mondiale.