Il sindaco di Aliano (Matera) Luigi De Lorenzo ci crede e in un corposo dossier sintetizza tutti i buoni motivi perchè quel piccolo ma laborioso centro della Valle del Sauro, ricco di attrattive può ambire a fregiarsi del titolo di capitale italiana della cultura 2024 dopo Parma, bloccata dalla pandemia 2020, Procida nel 2022 e Bergamo e Brescia nel 2023. Aliano ci riprova e, riteniamo, che abbia tutte le carte in regola per portare fino in fondo il percorso di candidatura. L’annuncio del ministro del Turismo , Dario Franceschini, delle 24 città interessate è di stimolo per la provincia di Matera e per la Basilicata a sostenere la candidatura, preparandosi per tempo. Auguri e buona fortuna…



TUTTI I BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE ALIANO

Il territorio di Aliano è interessato da rilevanti testimonianze storiche e culturali; il suo

quadro paesaggistico è accresciuto nelle sue peculiarità anche dalle unità architettoniche di antica origine composte essenzialmente da un connettivo di edifici a due piani

in argilla e paglia, incastonato sugli alti crinali dell’altipiano calanchivo delimitato da

profondi burroni all’interno dei quali si aprono grotte abbandonate. Misteriosi nascondigli usati dai briganti nelle incursioni che hanno a lungo martoriato questo brandello

di terra lucana mirabilmente descritto da Carlo Levi nel suo Cristo si è fermato a Eboli.

Il Parco Letterario dedicato a Levi ha lo scopo di tutelare e la valorizzare i luoghi che

furono fonte di ispirazione letteraria in una delle più intense opere della nostra letteratura del ‘900. Carlo Levi visse per soli 8 mesi da confinato ad Aliano, a cavallo tra il 1935

ed il 1936, tuttavia il borgo costituisce ancora oggi ispirazione per poesie, raccolte fotografiche, racconti di tradizioni e storia, capaci di esaltare le peculiarità del piccolo

borgo a livello bibliografico e culturale.

Il Parco Letterario dedicato a Carlo Levi è stato fortemente voluto dal Circolo culturale

dedicato a N. Panevino (giovane magistrato partigiano ucciso dai nazifascisti all’età di

34 anni e sepolto ad Aliano).



I numerosi premi letterari dedicati a Carlo Levi (svolte XXVI edizioni) hanno portato ad

Aliano tanti scrittori di spessore e fama nazionale ed internazionale, sono state premiate numerosi tesi di laurea di stampo letterario dedicate allo scrittore torinese.

Diverse iniziative hanno coinvolto anche giovani e studenti degli Istituti superiori sia

delle regione Basilicata, che di regioni limitrofe, coinvolgendoli in progetti letterari,

recensioni di libri di autori premiati, con convegni e dibattiti finali.

Il Circolo culturale dagli anni “70 è stato l’editore del periodico “La Voce dei Calanchi”,

ancora esistente, che ha permesso pubblicazioni di articoli ad autori sia locali che nazionali.

È il centro della provincia di Matera più attivo culturalmente, candidato nel 2018 a

Capitale italiana della Cultura.

È Bandiera arancione TCI dal 2018 e Carnevale storico italiano riconosciuto Mibac 2018.

Fa parte della rete nazionale I parchi letterari, dell’Associazione nazionale Case della memoria, dell’Associazione Borghi autentici d’Italia, della rete nazionale Città della

Cultura e promossa dalla Fondazione Promo-Pa, riconosciuta dal Mibac nel 2018, della rete museale ACAMM; è partner della società Dante Alighieri. Aderisce, inoltre, alle

seguenti reti regionali: Carnevali storici, Blue-Orange, Città dell’Ambra e Città dell’olio.



Capitale italiana della Cultura 2024, 24 le città interessate

Franceschini: sfida mette in moto meccanismi virtuosi Milano, 24 lug. (askanews) – Sono 24 le città italiane che hanno presentato la manifestazione d’interesse al Ministero della Cultura per partecipare al titolo di “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2024. Quasi identica distribuzione geografica tra le diverse zone del Paese con 7 città al centro, 7 al nord e 10 tra sud ed isole. Adesso tutte le città partecipanti dovranno presentare il proprio progetto che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione di sette esperti di chiara fama nella gestione dei beni culturali. La città vincitrice, grazie anche al contributo statale di un milione di euro, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità. Il titolo di Capitale Italiana della Cultura nasce dalla vivace e partecipata competizione che culminò il 17 ottobre 2014 nella designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’impegno, la creatività e la passione che avevano portato le sei finaliste a costruire dei dossier di candidatura di elevata qualità progettuale convinsero il Governo a proclamare le altre cinque concorrenti, ossia Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, Capitali Italiane della Cultura 2015 e a indire contestualmente una selezione per individuare, a partire dal 2016, la città meritevole di questo titolo. La prima prescelta fu Mantova, a cui seguirono Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018 e Parma nel 2020, titolo prorogato anche nel 2021 a causa dell’emergenza pandemica. Nel 2022 sarà Procida, mentre nel 2023 sarà il turno di Bergamo e Brescia. “La storia pluriennale di questa sfida ha dimostrato tutta la capacità della cultura di mettere in moto dei meccanismi virtuosi e percorsi di valorizzazione di tutte le città al di là della vincitrice” ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini. Ecco l’elenco delle città che hanno presentato la domanda per il 2024: Ala (Trento); *Aliano (Matera)*; Ascoli Piceno; Asolo (Treviso); Burgio (Agrigento); Capistrano (Vibo Valentia); Chioggia (Venezia); Cittadella (Padova); Conversano (Bari); Diamante (Cosenza); Gioia dei Marsi (L’Aquila); Grosseto; La Maddalena (Sassari); Mesagne (Brindisi); Pesaro (Pesaro e Urbino); Pordenone; Saluzzo (Cuneo); Sestri Levante (Genova); Siracusa; Unione Comuni Montani Amiata Grossetana (Grosseto); Unione Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno); Viareggio (Lucca); Vicenza; Vinci (Firenze