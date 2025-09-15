Alessandro Gassman al Salento Book Festival e premio Bper

Sfoglia sfoglia e alla festa dei libri del Salento Book festival, che tocca piazze, castelli, belvederi di 13 Comuni (Aradeo, Castrignano Dei Greci, Collepasso, Corigliano D’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase, tutti in provincia di Lecce, a cui si aggiunge uno speciale appuntamento nello storico store Candido 1859 di Maglie ) ecco arrivare un attore e scrittore di prestigio, e figlio d’arte, come ALESSANDRO GASSMANN che presenterà il libro “Io e i #green heroes” (Piemme). Si comincia il 17 Aradeo e in quella occasione ci sarà anche il premio della Bper banca.



SALENTO BOOK FESTIVAL 2025

La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori

XV edizione

Direttore artistico: Gianpiero Pisanello

Co-direttori artistici: Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini

“Un festival per tutte e per tutti”

La rassegna itinerante dedicata ai libri quest’anno fa tappa in tredici comuni del Salento, tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare, ospitando alcuni degli autori più amati

Aradeo, Castrignano Dei Greci, Collepasso, Corigliano D’Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Racale, Specchia e Tricase, tutti in provincia di Lecce, a cui si aggiunge uno speciale appuntamento nello storico store Candido 1859 di Maglie (Le).

Mercoledì 17 settembre 2025

Anfiteatro Pino Zimba – ARADEO

– ore 20.00 CARLO DE MICHELE presenta il libro “In principio è il corpo” (Anima Mundi Edizioni).

– ore 21.30 ALESSANDRO GASSMANN presenta il libro “Io e i #green heroes” (Piemme) con la partecipazione di Annalisa Corrado, europarlamentare, ecologista e autrice.

Consegna del Premio “BPER Banca – Salento Book Festival 2025”.

Sabato 20 settembre 2025

Palazzo Baronale – COLLEPASSO

– ore 20.30 ANTONELLA LATTANZI, co-direttrice del Salento Book Festival 2025, presenta il libro “L’ultima acqua” di CHIARA BARZINI.

– ore 21.30 ANTONELLA LATTANZI, co-direttrice del Salento Book Festival 2025, presenta il libro “Annalena” (Einaudi) di ANNALENA BENINI, scrittrice, giornalista e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Mercoledì 17 settembre, il Salento Book Festival prosegue accogliendo ad Aradeo uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2025, l’attore e regista Alessandro Gassman.

Nell’Anfiteatro Pino Zimba si parte alle ore 20.00 con CARLO DE MICHELE che presenta il libro “In principio è il corpo” (Anima Mundi Edizioni). Laureato in Medicina all’Università La Sapienza, sebbene specializzato in diversi ambiti, ha sempre preferito occuparsi dello sviluppo di una visione globale della realtà umana.

Dal 1973 al 2001 ha diretto il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli di Roma. Per oltre trent’anni ha partecipato ai seminari di terapia, formazione e ricerca psichiatrica tenuti dal Professor Fagioli.

Che cosa succede nel periodo compreso tra la nascita e il momento in cui un bambino inizia a parlare, ossia comincia a esprimere verbalmente i suoi pensieri?

Non solo non ne abbiamo memoria, ma nessuno può raccontarcelo: lo si può intuire solo da alcuni indizi che è necessario saper individuare.

Attraverso una serie di racconti e di riflessioni in ambiti diversi, Carlo de Michele ci propone un quadro del momento più affascinante della vita umana, quello in cui attraverso la sensibilità del corpo ogni essere umano comincia a creare il proprio pensiero e ad apprendere quello altrui. Il libro si pone come antitesi all’idea che la cultura appresa sia indispensabile per conferire identità ai gruppi che in essa si riconoscono, e propone invece il concetto secondo cui è l’identità individuale, caratterizzata da un pensiero creativo derivante dalla sensibilità del corpo, a permettere il rapporto pacifico tra identità naturalmente diverse.

Incontra l’autore Valentina Murrieri.

Alle 21 sul palco spazio al Talk BPER Banca con il dott. Giuseppe Marco Litta, Responsabile Direzione Regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise BPER Banca.

Alle ore 21.30 ALESSANDRO GASSMANN presenta il libro “Io e i #green heroes” (Piemme) con la partecipazione di Annalisa Corrado, europarlamentare, ecologista e autrice.

La vita di un grande uomo di cinema. L’impegno nella battaglia per salvare il pianeta. La testimonianza di come un mondo diverso sia ancora possibile.

Attore e regista italiano tra i più amati, in questo libro Alessandro Gassmann si racconta a cuore aperto, dai giorni dell’infanzia fino ai traguardi del presente. Il cinema respirato in casa fin dalla più tenera età, un padre leggendario, affettuoso e complicato, la vita agreste con la madre, anche lei splendida attrice. E poi gli studi tormentati, con l’abbandono dell’amata facoltà di Agraria, la gioventù negli edonistici anni Ottanta, le amicizie, le passioni e l’amore, l’accademia di recitazione, i primi passi e infine i successi cinematografici. Ma è la nascita di Leo a cambiare davvero tutto: diventare genitori allunga gli orizzonti e proietta le responsabilità nel futuro, oltre la propria esistenza. Ed è grazie alla paternità che Gassmann riscopre un filo rosso – anzi, verde – che unisce tutte le tappe della sua vita: la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica e impegno per contrastarla. Nasce così l’idea di incontrare e raccontare i veri eroi del nostro tempo, coloro che, spesso nell’ombra, stanno inventando un modo virtuoso di coniugare economia e ambiente. Sono i #GreenHeroes, uomini e donne coraggiosi che dimostrano come sia possibile creare valore e lavoro anche prendendosi cura del posto in cui si vive, investendo nel futuro anziché rimandare la resa dei conti con il pianeta. Scritto con Roberto Bragalone e il supporto scientifico del Kyoto Club, Io e i #GreenHeroes non è dunque solo un’autobiografia, ma un diario di impegno civico, un racconto appassionato delle storie di chi non sta a guardare di fronte al climate change, e insieme un invito a darci da fare per restituire un futuro ai nostri figli.

Modera la presentazione Valeria Blanco.

A conclusione dell’incontro verrà consegnato a Gassman il Premio “BPER Banca – Salento Book Festival 2025”.

Sabato 20 settembre il Salento Book torna al Palazzo Baronale di COLLEPASSO per l’attesa serata con la co-direttrice del festival Antonella Lattanzi. Ha scelto di offrire il proprio sguardo alla rassegna, conducendo direttamente due appuntamenti. Presenta il libro “Annalena” (Einaudi) della scrittrice, giornalista e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalena Benini, e quello di Chiara Barzini dal titolo “L’ultima acqua” (Einaudi). Si parte alle 20.30 con quest’ultimo: Lattanzi e Barzini si addentreranno tra le pagine di questo saggio narrativo che racconta la California attraverso il viaggio dell’acqua lungo l’acquedotto progettato da William Mulholland. È un road trip che ha a che fare con la nostra vita, con il modo in cui desideriamo e smettiamo di desiderare, con la vena di follia che serve per creare qualsiasi cosa.

Durante il tour di presentazione per il suo primo romanzo, Chiara Barzini riceve da un amico un pacco misterioso. Tornata a casa, scopre che si tratta di un libro raro: il manuale originale usato per la costruzione dell’acquedotto di Los Angeles del 1913, autografato dall’ingegnere William Mulholland. Quando un famoso regista di Hollywood si dichiara interessato a trarre un film dal suo romanzo, il manuale diventa per lei un talismano, un oracolo sulle sorti creative sue e di un luogo amato. Del resto, attraverso quel capolavoro di ingegneria, William Mulholland ha reso possibile l’impossibile, facendo sgorgare l’acqua nel deserto, inventando per un secolo l’immagine di Los Angeles. Di fronte al rischio che il film non si faccia per problemi di produzione, Chiara Barzini decide di volare negli Stati Uniti per parlare di persona con il Regista. Prima di andare all’appuntamento, però, intraprende un viaggio propiziatorio al Salton Sea, il più grande lago californiano diventato un emblema del disastro ecologico, e poi lungo il monumentale acquedotto di Los Angeles. Non è un’impresa solitaria. Fin dall’inizio la sostengono i consigli di scrittori audaci come Gay Talese e Mike Davis, e da un certo punto in poi la raggiungono due amiche di vecchia data, Kate e Ruby. Ripercorrere il cammino dell’acqua, ormai ridotta a un filo, è un modo per cercare di comprendere la parte più sfuggente e misteriosa della città, ma anche di se stessa, e affrontare il lutto per la fine di un’epoca che non credevamo sarebbe mai arrivata. Un po’ alla volta questo viaggio on the road ai confini dell’Impero americano diventa l’occasione per far decantare i propri sogni, liberandoli dalle illusioni ma non dalla loro forza propulsiva. E allo stesso tempo per guardare con occhio lucido ma ancora in parte incantato una terra piena di fascino e di contraddizioni, una terra ora minacciata dalle fiamme.

A seguire, l’incontro con la scrittrice, giornalista e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino, Annalena Benini che presenta “Annalena”, libro vincitore del Premio Mastercard Letteratura – Esordienti 2023, un viaggio personalissimo e profondo dentro il cuore della forza femminile, tra dedizione e potere, grandezza e senso del limite, talento e vocazione.

Annalena Tonelli, capelli al vento, sfreccia in bicicletta all’alba per le strade di Forlí: corre dai bisognosi, dagli ultimi. Lo farà per tutta la vita. Fino a fondare una missione in Africa, a rinunciare a tutto, fino a venire uccisa perché donna, bianca, senza un uomo a fianco, e senza paura. Annalena Benini la conosce da sempre questa storia, fa parte della sua famiglia. Ma adesso qualcosa è successo e quel nome identico al suo la insegue come una domanda, come un pungolo: può arrivare a capire tutto di quella donna cosí estrema, libera, coraggiosa? C’è un mistero che resta.

Due donne con lo stesso nome, due vite lontanissime. Annalena Tonelli aspira all’assoluto, Annalena Benini davanti all’assoluto vacilla. Come tutti noi. Ma con sguardo disincantato, estremamente contemporaneo, si confronta con quella figura magnetica e schiva che incarna la fragilità e la potenza di tutte le donne, e che di continuo le dice: e tu? Da una polmonite anche un po’ comica fino alla scelta piú estrema: in entrambi i casi si tratta di scosse. Annalena Tonelli è una ragazza degli anni Sessanta col futuro in mano: bella, il pensiero affilato e veloce, la prima fra gli amici a ballare il twist, borse di studio a Boston e New York, poi la laurea in Giurisprudenza. Ma a diciannove anni ha già incontrato la sua vocazione, «perché non è possibile amare i poveri, senza desiderare di essere come loro». Cosí allena il suo corpo a dormire quattro ore per notte, a vivere di pochissimo, elimina per sempre la vanità dalla sua vita. Non vuole che nessuno si innamori di lei, perché lei arde già di amore per gli ultimi della Terra. E questo sentimento bruciante la spinge lontano da Forlí, a coltivare il fiore dell’umanità nei deserti piú aridi. Illuminata dall’amore per Dio e dall’umanesimo di Simone Weil, Etty Hillesum, Virginia Woolf: esprime il massimo della libertà nel massimo dell’umiltà. Annalena Tonelli ha esercitato, con la vita e con gli scritti, un pensiero altissimo e dirompente, con il quale Annalena Benini si confronta e si scontra. Questo libro è un viaggio moderno e accidentato, ricco di domande e confessioni, nel tentativo di guardare, dal basso, con piena coscienza dei propri limiti, e non senza autoironia, la scala che sale fino all’assoluto. Arrivando alla scoperta entusiasmante e complessa che il pensiero piú libero e coraggioso del Novecento è un pensiero femminile.

