Claudio Vino, artista, con il cuore a Matera e a Bari, non disdegna di portare anima, mente e corpo sui luoghi di grandi uomini del ‘900, esempio di vita intensa, e non solo artistica, temeraria che hanno lasciato il segno. Come il ” Vate” Gabriele D’Annunzio che merita di essere raggiunto nei luoghi delle sue imprese, da Pescara a Gardone Riviera (Brescia). La sua ‘tenuta’ museo , che abbiamo visitato tempo fa, oggetto di ‘rivisitazione’ nell’allestimento curato da un autorevole ”conservatore” come Giordano Bruno Guerri. E Vino, che ha fatto onore al suo cognome brindando alla grandezza d’annunziana, ha visitato quei luoghi insieme alla compagna Marinella, donando alla Fondazione un ritratto del Vate con una piccola foto di Claribel…a Ponte Nomentano.



“Dopo due anni di lavoro stakanovista su Gabriele D’Annunzio – dice l’artista – ho deciso di andare sui luoghi della sua anima a Gardone Riviera (Brescia) , dove è il Vittoriale. Alla vigilia non mi aspettavo granchè. Ma la ricerca di una empatia comunicativa su un argomento caro. Ma l’incontro squisito,con Giordano Bruno Guerri, ”conservatore” dei luoghi ha portato a una esperienza che mi ha sorpreso e arricchito non poco, per la magia del Vittoriale…Ci ero stato 30 anni fa e Guerra lo ha rigenerato completamente. Il giardino è tenuto bene, un gioiello. Hanno piantato i vigneti. Mi hanno regalato anche una bottiglia… e il tour di due giorni è stato davvero intenso. Ecco, mi sono sentito a casa,accolto in un ambiente famigliare. Gentilissimi tutti, dalla segretaria all’archivista…” E vediamo cosa ha riservato la visita che stimola tutti i sensi, sopratutto se avete letto le opere del Vate e seguito le sue gesta.

” Entriamo nella Zambracca, un piccolo ambiente che D’Annunzio usava sia come studiolo, sia come anticamera – ricorda Claudio Vino- e poi nell’ Officina, dove il Vate lavorava e lì sono venuti volti che ho riconosciuto subito, come quelli di donne che sono parte della sua storia e che ha considerato in maniera diversa. Muse, amanti, amate fino alla follia . E,del resto, basta immergersi nei suoi scritti, intrisi di passione, per capire cosa la muoveva ad avere storie o avventure di diversa durata”. Coglieva l’attimo.



Lo testimoniano i tanti oggetti e arredi in mostra. Migliaia. Molti sono andati persi o distrutti e anche il bagno ne aveva e ne ha ancora Un oggetto, a parte il letto a baldacchino, testimone di tanti amori . Uno , in particolare, ha colpito Claudio Vino ed è il busto dell’attrice Eleonora Duse, coperta da un velo. ” Ci sono due versioni su quel velo – una era che non voleva essere turbato e distratto, e ce l’ha nell’Officina. L’altra è che ebbe forti senso di rimorso , per come era finita la storia con la Divina. Sapevo e ho cercato con lo sguardo quella statua. Mi hanno colpito anche le lettere e poi, nei nuovi spazi espositivi, come il “D’Annunzio segreto” i vestiti delle signore e il suo guardaroba, che sembrano nuovi.



Ho portato con me una cartella con volti di donne di cui non sapevo identità. Chiedo chi fossero ? Una era Luisa Baccara e le altre? Ci ha pensato l’archivista e tempo 20 minuti…risposte ricevute. Meravigliato per tanta competenza ed efficienza”



Passioni con e per Eva, l’altra metà del cielo dannunziano, ma anche i cieli delle grandi imprese che spazientirono e non poco il Duce. Il Vate era uno spirito libero, futurista e per certi versi anarcoide, nonostante la vicina al Fascismo e il dissenso sul Patto con il Fuhrer, che avrebbe portato alla guerra. “Mi ha colpito lo Sva, l’aereo utilizzato per la trasvolata su Vienna -aggiunge Claudio Vino- e ne sto realizzando il modellino. Esteticamente è di una bellezza unica . Tra l’altro il Vate inventò il termine velivolo. Mi ha colpito l’allestimento… In picchiata nell’auditorium,con poltrone, palco e lo Spa con i loghi del cavallino e la bandiera della 97^ squadriglia ”Serenissima” . E questo mi ha emozionato una seconda volta”. Quasi quasi prenderebbe il volo per decollare da Gardone e atterrare all’aeroporto militare di Gioia del Colle (Bari) e un motivo c’è…” D’Annunzio era molto legato alla Puglia- racconta Claudio Vino, che è passato sul ponte della nave che al Vittoriale nel porta il nome. La canzone dei ”Dardanelli” che offre ai Pugliese e ai Lattanzio, che sono due famiglie gioiesi, la compone in onore di Taranto. L’impresa su Cattaro parte da Gioia del Colle. E qui c’è un aneddoto, legato a un fallo di terracotta che D’Annunzio mostra a delle giovani festanti mentre lo salutavano alla partenza…Un arrivederci a dopo. E poi i legami con i nostri intellettuali, Ricciotto Canudo , padre della critica cinematografica che corse a Fiume, senza dimenticare quel lascito davvero innovatore e dirompente della Costituzione della Repubblica del Carnaro, scritta da un anarco socialista come Alceste De Ambris che annoverava già divorzio, aborto , omosessualità. Una Costituzione che ispirò più tardi quella repubblicana. D’Annunzio innovatore, futurista e a ben vedere con un’altra storia , in quella fase, rispetto a quello che sarà il fascismo. Un grande, anche dal punto di vista letterario. Ecco perchè sono andato al Vittoriale. Per cercare la ”scatola nera” e quindi una persona come Guerra, che ho invitato a venire dalle nostre parti”.



Un arrivederci nel solco delle immagini metafisiche che ho scattato dal Vittoriale , con il cavallo di Paladino sul lago, e le foto ‘antichizzate’ che vedono Guerri, il Vate e Vino brindare a una nuova impresa. Un bel lavoro in itinere che verrà fuori con una trasvolata… Nel frattempo Claudio Vino non dimentica Pier Paolo Pasolini sul quale ha prodotto tantissimo, coinvolgendo quando era docente i ragazzi del Liceo Artistico di Matera,e attivato costruttivi rapporti tra Matera e Casarsa della Delizia, sede del Centro studi pasoliniani (Pordenone) . E non sarebbe male che nell’anno del centenario della nascita possano essere riprese.