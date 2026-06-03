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Al Vienna Comix il ”Fustino” di Washer con Romeo Gallo

Franco Martina
Di Franco Martina

The Washer nel formato ”fustino” a mano o in lavatrice per una platea di patiti dell’intima igiene https://giornalemio.it/satira/torna-leroe-dellintima-igiene-the-washer-e-chi-e-senza-macchia/ che nella capitale viennese, in occasione del Vienna Comix, ha avuto modo di apprezzare il prodotto ideato, brevettato e commercializzato da Romeo Gallo (nella foto) e Giuseppe Palumbo. Il lancio è andato bene e l’intima igiene ha funzionato con la magia sbiancante e igienizzate con gran messe di fosforo dalla creatività degli autori. E poi non dimentichiamo la ricarica elettrica dell’architetto materano Angelo Stagno, che vediamo nella foto con il massese Michele Bertilorenzi, compagno di stand di Romeo Gallo. Auguri a entrambi per il Vienna Comix 2027

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