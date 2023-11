Al via Unitre e con un impegno intergenerazionale

Studenti dai capelli d’argento, come si è soliti indicare gli studenti, che hanno superato gli ‘’anta’’ e hanno tanta voglia di imparare o di recuperare quanto non ha potuto fare a suo tempo, perché – come spesso accadeva nell’Italia della Prima Repubblica- si doveva lavorare e contribuire al bilancio familiare. E l’Università della Terza Età, guidata da Filomena Cancellaro, è una opportunità che gli ‘’studenti’’ materani hanno per istruirsi, aggiornarsi, fare cultura e tenere vivi i loro archivi della memoria, in una Italia a crescita zero o quasi. Ma che ha il dovere di favorire il dialogo con le generazioni che verranno o che oggi, evitando generalizzazioni, che il reale sia sovrapposto o offuscato dalla alienante dimensione social.

Comunicato

Venerdì 1° dicembre, nell’Aula Magna dell’ITGC Loperfido-Olivetti, alle ore 16.30, tutti i soci dell’Università delle Tre Età di Matera si incontreranno per celebrare l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2023/24. Il tema a cui questa inaugurazione è dedicata è quello dei rapporti intergenerazionali. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Fermi di Matera, Isabella Abbatino, ne parlerà con particolare riferimento a quanto, nella sua scuola, è stato realizzato per favorire lo scambio tra generazioni organizzando attività che hanno visti coinvolti insieme nonni e nipoti. Ai saluti dell’Assessore alle AA. PP. , Sassi e Università, Lucia Gaudiano, e della Dirigente Scolastica dell’ITCG Loperfido-Olivetti, Antonella Salerno, seguirà una breve introduzione della presidente dell’UNITRE – Matera, Filomena P. Cancellaro, e, in conclusione l’intervento della professoressa Isabella Abbatino. In un Paese come l’Italia che invecchia velocemente e in cui, contemporaneamente, nascono sempre meno bambini, si rende necessario favorire la solidarietà tra generazioni e creare un circolo virtuoso per valorizzare ogni età. Indipendentemente dal fatto se siamo giovani o senior, dalla situazione familiare, dal fatto che abbiamo o meno discendenti propri, tutti siamo chiamati a contribuire a creare relazioni integrate, non divisive, e a intensificare il dialogo tra generazioni diverse.

Matera, 30 novembre 2023 La presidente

Prof.ssa Filomena P. Cancellaro