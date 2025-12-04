Al via oggi a Roma, “Più Libri Più Liberi”…con polemica su presenza editore neofascista.

E’ iniziata oggi a Roma l’annuale fiera dell’editoria “Più libri e più liberi” di cui diamo atto più avanti con il comunicato degli organizzatori. La stessa, anche quest’anno, inizia con una contestazione a causa della presenza tra gli stand la casa editrice “Passaggio al Bosco”, il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita. Ciò ha provocato la defezione di Zerocalcare che lo ha annunciato così in un post “Ciao, purtroppo non sarò alla fiera romana Più libri Più Liberi.

Purtroppo ognuno c’ha i suoi paletti, questo è il mio. Quando l’ho deciso, quindici anni fa, mi pareva semplicissimo da applicare. Oggi è una specie di campo minato. Penso che questo ci costringa a rifletterne insieme, di più, e in modo più efficace. Gente a cui voglio bene ha fatto scelte diverse, sono sicuro che sapranno far sentire le loro voci e faccio il tifo per loro. Mi spiace davvero per chi veniva apposta, cercheremo di trovare un’altra occasione per chi voleva un disegnetto sul libro nuovo. Ciao”. Inoltre, numerosi intellettuali ed autori, hanno firmato un appello diventato una petizione che è possibile firmare in rete su Change.Org. Tra essi, oltre a Zerocalcare, Alessando Barbero, Antonio Scurati, Capezza, Elio Germano, Massimo Giannini e tanti altri. A seguire il testo del documento.

Il problema

“Da autrici, autori, case editrici, e naturalmente persone che frequentano le manifestazioni culturali di questo paese, siamo rimasti sorpresi nello scoprire che, tra gli stand della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, quest’anno abbia trovato spazio Passaggio al Bosco, casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita. Nelle dichiarazioni dell’editore, questi titoli dovrebbero rappresentare “il punto di vista del pensiero identitario”; quale sia precisamente questo punto di vista lo si capisce scorrendo le schede dei libri compilate dall’editore stesso: il pamphlet scritto da Leon Degrelle, fondatore della divisione vallona delle Waffen Ss, rappresenterebbe “impareggiabile contributo alla formazione dell’élite militante”. Lo stesso Degrelle, insieme a Corneliu Zelea Codreanu, fondatore della Guardia di Ferro e del Movimento Legionario – due tra i più violenti e antisemiti movimenti fascisti degli anni Trenta in Romania – figurano tra gli interpreti delle “Più alte virtù di coraggio, disciplina, senso del dovere, altruismo e dominio di sé”. I volontari delle brigate nere sono protagonisti della “eroica resistenza degli ultimi fascisti”, la loro adesione fino all’ultimo al sanguinoso progetto dell’Asse rappresenta il proseguimento della “lotta del sangue contro l’oro”, espressione usata da vari movimenti fascisti negli anni Trenta e Quaranta per indicare proprio la guerra mossa alle democrazie liberali e all’ebraismo. Queste sono solo alcune delle figure cardine di questo “pensiero identitario” di cui il catalogo è ricchissimo. Appare evidente che non si tratta di testi di studio o di indagine su determinati fenomeni o periodi storici, ma di un progetto apologetico che dipinge la temperie dei fascismi europei, anche nei loro aspetti più violenti, persecutori e sanguinari, come un’esperienza eroica da cui trarre esempio. Sorge spontaneo chiedere allora all’Associazione Italiana Editori, responsabile dell’assegnazione degli stand: com’è possibile che, pur nel rispetto di ogni orientamento politico, questo tipo di pubblicazione sia stato ritenuto compatibile con il regolamento che viene sottoscritto da ogni editore? Non c’e forse una norma (l’Articolo 24, “Osservanza di leggi e regolamenti”) che impegna chiaramente gli espositori ad aderire “a tutti i valori espressi nella Costituzione Italiana, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani ed in particolare a quelli relativi alla tutela della libertà di pensiero, di stampa, di rispetto della dignità umana, di libertà della persona senza distinzione alcuna, per ragioni di etnia, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione, rifiutando ogni forma di discriminazione rispetto al godimento di tali diritti”? Poniamo quindi queste domande e preoccupazioni all’attenzione dell’associazione italiana degli editori per aprire una riflessione sull’opportunità della presenza di tali contenuti in una fiera che dovrebbe promuovere cultura e valori democratici.”

Comunicato stampa degli organizzatori della fiera “Più libri più liberi”

“Centinaia di giovani e giovanissimi studenti fuori dalla Nuvola, in attesa di entrare, e altrettanti dentro, in giro per gli stand o sdraiati a terra in circolo nei grandi corridoi dell’opera realizzata da Massimiliano Fuskas, che da oggi a lunedì prossimi ospita ancora una volta ‘Piu’ Libri Più Liberi’, la fiera della Piccola e Media Editoria promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori. L’evento quest’anno coinvolge 604 espositori (7 esteri e il resto italiani, 254 dalle regioni del centro, 219 dal nord e 124 dal sud e le isole) e propone 700 appuntamenti con scrittrici e scrittori da tutto il mondo. “Ragioni e sentimenti” sarà il tema di questa edizione della Fiera che celebrerà in questo modo il 250esimo anniversario della nascita di Jane Austen.” E’ quanto riportato in una nota in cui si aggiunge che “Tanti appuntamenti speciali sono previsti nell’Auditorium con ospiti come Jovanotti, che sarà intervistato da Chiara Valerio, la curatrice del programma, mentre Marco Travaglio, Diego Bianchi, Serena Dandini, Elena Stancanelli, Anna Foa, Francesca Mannocchi e Valentina Petrini (tra gli altri) saranno protagonisti di un focus sull’attualità. Per presentare il nascente Pen Roma si terrà un incontro intitolato “Libertà di Parola/Libertà di Stampa” con il presidente del Pen International, Burhan Sonmez, Sandro Veronesi, Helena Janeczek, Loredana Lipperini e Roberto Saviano. Non mancheranno gli appuntamenti in Auditorium dedicati ai più piccoli, che vedranno sul palco Jeff Kinney, autore di “Diario di una schiappa”, e il fumettista-youtuber Pera Toons. La Fiera quest’anno ricorderà Pier Paolo Pasolini, Andrea Camilleri e Michela Murgia, dedicherà ampio spazio alle donne insieme, tra le altre, a Ginevra Bompiani, Dacia Maraini, Luciana Castellina e Giulia Ananìa. E ancora un focus sui confllitti in Medio-Oriente, le novità della saggistica con Loredana Lipperini, Maura Gancitano, Marina Montesano, Lina Troisi, Giuliano Amato, Gianni Cuperlo e Michela Ponzani. Il biglietto di ingresso è al prezzo di 10 euro con una tariffa ad hoc per le famiglie, che consentirà al secondo figlio di entrare gratis. Grazie al “Buono Libro” della Regione Lazio gli studenti delle scuole del territorio e gli under 30 residenti nella regione avranno a disposizione un voucher di 10 euro per scegliere un libro tra quelli esposti in Fiera dagli editori.” “Vogliamo rimettere al centro i libri e siamo convinti che questo si confermerà come l’appuntamento più importante per la cultura a Roma- ha detto la presidente di ‘Più Libri Più Liberi’, Annamaria Malato– I nostri numeri sono intorno ai 100mila visitatori e tutto ci fa pensare di poterli raggiungere anche quest’anno, con alcune novità come Jeff Kinney e Jovanotti. Abbiamo aperto i confini, alla musica ad esempio, e sono sicura che il pubblico non ci deluderà”. La dg delle Biblioteche e Istituti Culturali del Mic, Paola Passarelli, ha visto “una passione che aumenta sempre di più. Questa fiera è un momento fondamentale per la fruizione della cultura ed e’ cresciuta negli anni, non possiamo più dire che è la fiera di Roma perché ha un respiro nazionale. Il governo e il ministero sono vicini al settore, ci sono state varie iniziative sia per incentivare il lato dell’offerta culturale sia quello della domanda. Abbiamo raddoppiato il finanziamento del bando per le biblioteche, da 30 a 60 mln, elargito a quelle statali, comunali, ecclesiastiche e private. Entro venerdì tutti i finanziamenti saranno elargiti alle 4.522 biblioteche: un’operazione fatta in meno di 20 giorni”. Il presidente dell’Aie, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato come “gli oltre 500 espositori rappresentano una varietà e una pluralità di idee e impostazioni che fanno la ricchezza del mondo dell’editoria. Sara’ una bella fiera”.