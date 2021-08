Quali lavori ci faranno vedere? Antonio Montemurro e Compagnia recitando… non l’hanno scritto e detto, ma si sono limitati al titolo di uno spettacolo che è tutto un programma presso i maneggi…pardon, gli spazi di incontro, dei quartieri materani. Almeno una cosa, con riferimento ai cavalli, la possiamo dire. Saranno di razza, come tutti i lavori che, dalla Prima Repubblica in poi , Talia Teatro ci ha fatto apprezzare, mettendo sù commedie su storie, personaggi, episodi, che hanno lasciato (fate mente locale) qualcosa da imparare e trasmettere ad altri, con il consueto e ironico passaparola finale : ” Se lo spettacolo vi è piaciuto ditelo in giro , se non vi è piaciuto… idem come sopra”. Ma veniamo alle date. Antonio Montemurro, Giulia Cifarelli, Franco Burgi, Annamaria Cimarrusti, Luciana Tamburrino,Elisa Basile e Marco Floridia – gli attori che campeggiano sulla locandina- esordiscono domenica 5 settembre alle 20.00 in piazza Marconi al rione Piccianello. Domenica 12, stessa ora in piazza San Francesco d’Assisi e venerdi 17 (porta bene) sul sagrato della chiesa dell’Addolorata al rione Serra Venerdi. Mercoledi 22, ore 20.00, di si recita sul sagrato di Maria Madre della Chiesa al rione Serra Rifusa Presenterà Antonello Morelli e il 29 settembre, stessa ora e giorno della settimana, sul sagrato di san Pio X al rione Spine Bianche. Presenterà Antonello Morelli.



E’ tutto gratis. Naturalmente, distanziati e, come si faceva, un tempo, se vi va portatevi anche sedia e sgabello da casa…Quanto ai ”cavalli di battaglia” sarà una sorpresa e, di certo, al regista, attore e anima di Talia Teatro sarà stato preso dall’imbarazzo della scelta. ” Fave e cicorie?”, ” Filumena Marturano”, ” Carlo Levi e Ferdinando Petruccelli delle Gattina”, ” Salit i ‘m’nacedd”, ”L’avaro di Molière”? e tanti altri. Talia Teatro,comunque, non deluderà e sarà un buon viatico per la prossima stagione teatrale, visto che quella estiva ha dato solo benvenuti virtuali (in inglese) con tutti i punti, gli appunti e i contrappunti che sappiamo. Serve cambiare musica e spartito. Il ” maestro” Antonio Montemurro potrebbe presentarsi nella sua Piccianello (quartiere dimenticato e al centro di tanti ‘disegni’ edilizi) nei panni del noto compositore materano Aggiudij Romuold Duni? Puo’ essere, è un cavallo di razza…