Un tuffo nella storia della Chiesa, dello Stato Pontificio e del ruolo svolto dalla Inquisizione Romana, il Sant’ Uffizio, che venne istituito il 21 luglio 1542 da papa Paolo III Farnese con la bolla Licet ab initio .Sei cardinali, di nomina papale,vennero incaricati di vigilare su problemi di fede e difendere la Chiesa dalla diffusione delle eresie. Ortodossia, integralismo? Interrogatori e sentenze,anche a morte, finirono con il creare un clima di paura, e di favorire più avanti distinguo e percorsi religiosi autonomi, anche di sfida e provocatori finiti anche questi nella storia della Chiesa. Una scelta dolorosa quella del Pontefice, ma legata al contesto del tempo, dove potere religioso e temporale si fondevano in un coacervo di interessi. La presentazione, sabato 7 maggio a Matera, a Palazzo Bernardini, della scrittrice Michela Miraval, autrice di ‘Storie di processi del Sant’Uffizio nelle terre della Serenissima’’ (per i pochi pochi avvezzi a leggere o che si baloccano nell’alienante mondo del deleterio esibizionismo dei social) dell’antica Repubblica di Venezia. Serata, naturalmente, tinta di Giallo…Sassi.



Il pomeriggio di Sabato 7 Maggio 2022, a partire dalle ore 17:30, l’APS Giallo Sassi ha il piacere di invitare la cittadinanza all’incontro con Michela Miraval, autrice del romanzo storico “Storie di processi del Sant’Uffizio nelle terre della Serenissima”. L’incontro si terrà nella cornice di Palazzo Bernardini, in Arco del Sedile n. 9, nel centro storico di Matera.

Quando abbiamo conosciuto Michela, a cui l’APS Giallo Sassi è unita nell’impegno sociale, ambientale e culturale, ci siamo subito innamorati del suo lavoro, ritrovandovi la nostra stessa passione per la ricerca storica e per lo storytelling.

Era impossibile non riconoscere i nostri stessi colori in un libro come questo, in cui il giallo e il noir si intrecciano alle mille altre torbide sfumature dell’animo umano.



Storie di processi del Sant’Uffizio nelle terre della Serenissima di Michela MiravalQuesto libro restituisce un pezzo di storia seicentesca del popolo della Repubblica di Venezia attraverso alcuni processi del Sant’Uffizio. Qui scorrono le voci più disparate: poveri popolani che spesso non sanno nemmeno scrivere il proprio nome; donne umiliate che subiscono violenze e inganni; frati noncuranti della veste talare che si insultano e si bastonano; sacerdoti che si affidano alle pratiche magiche pur di essere amati o, con la scusa dell’esorcismo, ricercano il proprio piacere; illustri patrizi veneziani che tirano i fili della regìa, dimostrando una notevole abilità sul piano politico. Sono soprattutto ecclesiastici, frati e sacerdoti insofferenti della propria vita, a comparire nel Seicento davanti all’inquisitore del Sant’Uffizio di Venezia, accusati del reato di Sollicitatio ad turpia, ossia perché violano il sacramento della confessione proponendo azioni disoneste alle loro fedeli, quindi colpevoli del reato di eresia. Tuttavia ad essere interessante non è tanto l’aspetto carnale, quanto il clima diffuso di inosservanza delle regole e di violenza dilagante. Chiamati a testimoniare sono poveri popolani che non sanno nemmeno scrivere il proprio nome, donne che subiscono mortificazioni, giovani anche vittime di sodomiti che poi muoiono avvelenati. Passa a miglior vita, a causa del veleno, anche un inquisitore poco gradito al patriziato veneziano. Le storie dei processi del Tribunale della Fede restituiscono un pezzo di vita di poveri che faticano e di potenti che invece ostentano ricchezze, di frati che, invidiosi, si fanno la guerra tra loro e di donne che in miseria subiscono violenze sessuali. Appare un mondo dominato dal caos nonostante la Chiesa, sorretta anche dalla macchina inquisitoriale, agisca mettendo in atto un progetto coercitivo di disciplinamento sociale, di fatto “impossibile”, mirante all’uniformità e all’obbedienza.

Michela Miraval vive a Venezia, dove ha conseguito la laurea in Storia. Grazie alle sue ricerche archivistiche ha pubblicato in Studi Veneziani del 2009. N. S. LVIII un saggio su “Celibato e sessualità degli ecclesiastici nella Venezia del Seicento”. Ha continuato a studiare, riprendendo la passione giovanile per il disegno e conseguendo la specialistica in Storia dell’Arte. Ha pubblicato due saggi sul pittore veneziano Lino Selvatico dal titolo “I disegni di Lino Selvatico”: uno per la collana di Aldebaran, l’altro in occasione della mostra “Una seconda Belle époque” tenutasi presso la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Venezia nel maggio del 2016.

Ama molto viaggiare, percorrendo itinerari naturalistici, sia a piedi che in bicicletta. Importante il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nella promozione dell’ecosostenibilità.

🗓️ QUANDO: Sabato 07 Maggio 2022 – Ore 17:30

🌐 DOVE: Palazzo Bernardini – Arco del Sedile n. 9 – Matera

😷 OBBLIGO di indossare correttamente MASCHERINA FFP2

PARTECIPAZIONE LIBERA