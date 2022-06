Al Ridola il ‘danario” degli insorti italici contro Roma

Un pezzo di storia , di guerra sociale, tra popolazioni italiche ribellatesi al predominio di Roma, segnato da una moneta d’argento esposta a Matera, al museo archeologico ”Domenico Ridola” per le giornate europee dell’archeologia. Colpisce per le dimensioni e anche per le vicende del ”danario” appartenuto a un collezionista, che l’aveva affidato a una casa d’estate per venderlo. Ma un occhio attento ha evitato che finisse probabilmente all’estero. La moneta risale all’ età repubblicana, al periodo 91-87 avanti Cristo, , ha un diametro di 20 millimetri, e risale alla Guerra sociale e venne emessa dagli insorti italici, per rivendicare la sovranità delle popolazioni che si erano ribellate al predominio di Roma. “La legenda, è scritto nella scheda, riporta sul dritto una testa maschile, laureata, rivolta verso destra, aldisotto della quale è riportato Italia. Mentre sul rovescio sono presenti due figure maschili, nude, con elmo ,in posizione frontale con lancia e martello, ciascuno con un cavallo al lato”. Il ritrovamento del Danario si deve a una azione congiunta, effettuata nel 2014, dall’Osservatorio per i beni numismatici del Mibact che segnalò al Nucleo carabinieri del Tpc di Bari la presenza del reperto in una casa d’aste. Era detenuta da un collezionista privato che l’aveva messa in vendita. La moneta, come riportato nel catalogo d’asta, era stata rivenuta presso l’antica Heraklea. Il reperto esposto a Matera è conservato a Potenza presso la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. E un ringraziamento va alla soprintendente regionale Luigina Tomay per aver collaborato all’iniziativa. Una esposizione di pregio, che arricchisce, le giornate europee dell’archeologia, che si concludono domenica 19 giugno. Nel programma sono state previste visite guidate alla mostra ”Da Pompei a Matera. Viaggio nella bellezza”, laboratori didattici sul tema ” Un giorno da greci” in collaborazione con il Centro di educazione ambientale di Matera e un concerto con il Lams. Tre giorni alla scoperta dell’archeologia e dell’offerta espositiva , davvero varia e di varie epoche programmate dalla direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro, che annovera- ricordiamo- anche l’offerta del Museo di arte medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi. Una opportunità per conoscere la storia della città e del territorio. Per approfondimenti consigliamo anche di visitare le pagine web del museo nazionale di Matera.