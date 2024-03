Al Poeta della Serra…il premio poesia di strada

E lo merita davvero quel giovane, originario del rione Serra Venerdi, ( da qui il nome), che ha disseminato Matera di versi in rima, efficaci, che inducono a leggere, a riflettere e magare a provarci su un foglio di carta.. Lui, come abbiamo riportato in precedenti servizi, scrive dove capita: dal cestino dei rifiuti a un pezzo di marmo, magari su una scalinata. Il tratto del pennarello, colorato, è inconfondibile e i versi riflettono lo stato del momento: dall’amore all’ambiente all’amicizia alla cruda realtà. Non sappiamo se abbia partecipato a concorsi e con quali risultati. Meriterebbe un riconoscimento per tanta costanza e magari con la pubblicazione di almeno una parte di quanto ha prodotto. Un premio poesia di strada. Ce n’è uno a Pollenza ( MC), curato dell’Associazione culturale Licenze poetiche. A Matera, Città dei Sassi, avrebbe ricadute e atmosfera internazionale. Poeta della Serra, pensaci.