Al museo, con tanta buona musica (e non solo) all’ora del tè

L’idea di offrire al pubblico materano e ai turisti concerti all’ora del tè, e al Museo nazionale di Matera, non poteva che venire al bar, davanti a una fumante tazza di quella corroborante bevanda di orgini asiatiche. E così Piero Romano, direttore d’orchestra e animatore dell’Orchestra della Magna Grecia, e Annamaria Mauro, direttrice del Museo, sono passati alla fase realizzativa che ha portato alla stagione de ” I concerti all’ora del tè”, con le sale del Ridola e del Lanfranchi trasformate per nove pomeriggi, alle 17.30, in luoghi con tavolini dove gustare tè o tisane,ascoltare musica, apprezzare l’arte e la storia dei luoghi e interloquire con gli artisti. Una formula azzeccata, sperimentale per quanto si vuole, ma che indurrà senz’altro a unire l’utile e il dilettevole in una città che sta, via via, riducendo i periodi di scarsa affluenza turistica. E quando si hanno buone idee e si programma per tempo i risultati arrivano. Si comincia domenica 18 ottobre,alle 17.00, con un concerto sul tema ” Musica da vedere” del percussionista napoletano Tony Esposito (più volte a Matera) e di Mark Kostabi, artista che ha disegnato la maglia rosa del giro d’Italia, al pianoforte presso il museo archeologico ” Domenico Ridola” . La stagione, che comprende 9 concerti, dal 18 febbraio al 15 dicembre 2024,eè stata illustrata nel corso di una conferenza stampa dal direttore artistico Piero Romano, dalla direttrice del Museo nazionale di Matera Annamaria Mauro e dall’assessora comunale al turismo Tiziana D’Oppido. I concerti proporranno artisti e generi musicali di diverse esperienze. Tra questi anche il cantante Francesco Baccini sul tema ” Sotto questo sole” e David Riondino, voce recitante, in ” Vi racconto Salgari” con Fabio Battistelli al clarinetto e l’orchestra di fiati della Magna Grecia.



IL CARTELLONE

domenica 18 febbraio

MUSICA DA VEDERE Con Tony Esposito alle percussioni e Mark Kostabil al pianoforte

Domenica 25 febbraio

WORLD MUSIC Con Antonio Onorato e David Blamires, chitarra e voci

Domenica 17 marzo

TASTIERA VS TASTIERA con Antonio e Nicola Ippolito, bandoneon e pianoforte

Domenica 14 aprile

JAZZ NOTES con Emilia Zamuner voce, Ettore Carucci pianoforte, Ellade Bandini batteria, Massimo Moriconi contrabbasso

Domenica 28 aprile

FIORI IN CANTO con La Chorus coro e Luigi Leo direttore

Domenica 19 maggio

SOTTO QUESTO SOLE con Francesco Baccini pianoforte e voce

Domenica 29 settembre

VI RACCONTO SALGARI con David Riondino, voce recitante, Fabio Battistelli al clarinetto e l’orchestra di fiati della Magna Grecia.

Domenica 17 novembre

BACHARACH SONGS con Badrya Razem group e quartetto archi della Magna Grecia

Domenica 15 dicembre

CHRISTMAS GOSPEL con La Chours coro e Maristella Bianco direttore.

ORARI DI INIZIO ORE 17.30

Per informazioni e biglietti

Orchestra della Magna Grecia via De Viti De Marco 13 tel 0835/1973420

Ingresso euro 5,00