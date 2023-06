Al Mercadante una stagione da fuochi di ”ARTIFICIO”

E la conferma, titolo del cartellone di eventi 2023-2024, è venuto dal filmato con tanto di botto finale per i nomi e i concerti delle rassegne “october jazz, ”Comi-città”, ”Mettiamoci in…prosa”, ” Music All” e della ” Stagione concertistica” che ha preceduto e concluso al Teatro Saverio Mercadante di ”Altamura” la presentazione della stagione. E il pubblico, non meravigliatevi, ha partecipato numeroso ( in platea anche materani) alla presentazione – moderata dal collega Onofrio Bruno- fatta settore per settore da Silvano Picerno, direttore artistico delle stagioni di prosa Leonardo Colafelice, direttore artistico della stagione concertistica e da Antonio Dambrosio, direttore artistico della rassegna “october jazz”. A scorrere il programma, che vi invitiamo a consultare sui siti social del teatro, a cominciare da www.teatromercadante.com. ce n’è davvero per tutti i gusti e le attese: da Mario Vergassola con le ”storie sconcertanti” a Mariano Riggillo e Giorgio Colangeli con ” I Due Papi”, da Elio ( si quello delle Storie Tese) in ” Ci vuole Orecchio” a Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello con ” Vasame”, da Silvia Mezzanotte &Duettango” per un ”Omaggio a Piazzolla” alla prima violinista de La Scala ammirata a Sanremo Laura Marzadori, che si esibirà con il solisti Lucani, ne ”Le Quattro Stagioni” al Mediterreana Avantgarde con gli Ava Trio con l’altamurano Pino Basile che usa , in chiave gezzistica, strumenti tradizionali come la cupa .



Campagna abbonamenti aperta, recatevi sul posto, e con una chicca fuori programma dedicata a Saverio Mercadante per il 17 dicembre, data delle morte del compositore 152 anni fa. E un omaggio nella giornata della musica lo hanno dato al piano forte Leonardo Colafelice e al tamburo battente da Antono Dambrosio. Generi diversi dalla classica al jazz, per ascoltare buona musica come è nella tradizione del teatro ” Mercadante”, un teatro restituito alla città e al territorio come è nella mission dell’amministratore di Cobar Vito Barozzi che ha restaurato e valorizzato un contenitore di pregio per fare cultura.



Un impegno ricambiato dal pubblico e con tanti giovani, e questo è un bel segnale, che non mancano agli spettacoli in programma. Musica e tanta. Altamura risuona un po’ ovunque e in piazza Duomo, mercoledì 21, per la festa della Musica Ron e altri in concerto mentre in masseria è cominciato il festival ”Suoni della Murgia. Un motivo in più per raggiungere la Leonessa di Puglia…