Al Mercadante c’è Castellitto con “Zorro. Un eremita sul marciapiede”

Due date, il 15 e 16 di aprile, al Teatro Mercadante di Altamura ( Bari) per un lavoro ispirato al libro della scrittrice di Margaret Mazzantini ” Zorro. Un eremita sul marciapiede” . A interpretarlo sul palco Sergio Castellitto con uno spettacolo, del quale è regista, cimentandosi in un monologo, incentrato sulla figura di un vagabondo che ripercorre le vicissitudini di una vita che lo ha portato sulla strada. E lui ai margini della vita riparte con una nuova sfida, osservando gli altri tanto da trovare la maniera per trovare il sale della vita. Naturalmente in tanta disperazione c’è voglia di sorridere,emozionare, ironizzare con tanti sprizzi di comicità.