Sono passati oltre 30 anni da quella esibizione al cineteatro Duni di Matera ( che continua a restare una occasione mancata e, finora sprecata, per restituire alla città quello che è mancato durante l’anno da capitale europea della cultura) ed è ancora vivo il ricordo di quanti, come il professor Francesco Lisanti, ebbero modo di assistere agli armoniosi passi della ‘regina” della danza internazionale. La fiction tv ” Carla” trasmessa di recente dalla Rai ne ha fatto apprezzare classe, spirito di sacrificio, grazia,umiltà. Come quella volta che a pranzo accettò un ‘dito’ di vino del Vulture, portando con sè il nettare degli Dei…



IL RICORDO DEL PROFESSOR LISANTI

E’ stata forte la mia emozione nella visione del film su Carla Fracci, andata in onda su Rai Uno e magistralmente interpretata da Alessandra Mastronardi. Rispondendo ad un’intervista l’attrice ha dichiarato: “E’ la danza stessa a conferire alla donna classe, eleganza e un portamento perfetto” . Ha così delineato la figura di una delle più grandi ballerine del XX secolo. Ho avuto la fortuna e l’’onore di ospitare, durante la mia presidenza alla Provincia (1985-1990), Carla Fracci per una esibizione insieme al ballerino Rudolf Nureyev nel cine teatro “Duni” di Matera. Rispose ad un mio invito, perché onorasse con la sua presenza la Città dei Sassi. Pur tra i numerosissimi impegni tra i palcoscenici del mondo, la “ballerina” accettò l’invito. Lo spettacolo fu una apoteosi di consensi. In una colazione nell’allora ristorante “Nonna Sara” ebbi modo di apprezzare le sue doti di grande sensibilità ed eleganza, convincendomi ancora di più che Carla Fracci è stata veramente una colonna portante della danza italiana, di cui ha irraggiato la bellezza in tutto il mondo. Ad un certo punto della colazione lo chef portò una bottiglia di vino rosato del Vulture “Donna Lidia”, offrendo un assaggio all’ospite illustre. In un primo momento l’artista, pur ringraziando e scusandosi, fece un accenno di diniego, non ritenendo compatibile il vino con la danza. Poi ci ripensò e fece segno allo stesso chef di versagliene un po’, esprimendo un gradimento. Le chiesi se si fosse sentita accolta dalla nostra gente e mi disse di avere apprezzato la presenza entusiasta del pubblico presente allo spettacolo.

Franco Lisanti