Ai giovani l’eredità della ”pasionaria” Vincenza

”Una donna, militante, d’altri tempi… per la terra, per i diritti delle donne e per il futuro dei giovani”.E, in sintesi, il giudizio, tra i ricordi di quanti l’ hanno conosciuta o ne hanno studiato la sua storia,quella di Vincenza Castria, protagonista delle lotte contadine,raccolta nella storia postuma di ”Rossa Terra mia”. E l’occasione per ricordare quella tenace donna montese sono state due iniziative svoltesi a Matera, Il Comune , con l’intitolazione di una strada lungo via Montescaglioso ,ha riocrdato la figura di Vincenza, protagonista delle lotte contadine, nel centenario della nascita. Alla cerimonia di intitolazione della strada sono intervenuti il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore alla Cultura Tiziana D’Oppido,figli e parenti della Castria e rappresentanti del mondo della cultura e del mondo contadino, eredi di quella esperienza.



Vincenza Castria ,dopo l’uccisione del marito,Giuseppe Novello,a Montescaglioso, durante il movimento dell’occupazione delle terre incolte avvenuta nel dicembre 1949, animò la scena politica portando a livello nazionale le richieste di giustizia del popolo meridionale. Le iniziative da lei promosse, in un periodo che va dagli anni Cinquanta agli anni Novanta, portarono alla ribalta nazionale la condizione delle donne della regione Basilicata e dell’intero Mezzogiorno. Nell’aprile 1953 venne eletta nel Consiglio nazionale dell’Unione Donne Italiane. Vincenza Castria si batté per la conquista dei diritti civili, intervenendo a sostegno dei referendum sul divorzio e sull’aborto. Un suo libro “Rossa terra mia” è stato portato a termine dal marito Ciro Candido e pubblicato postumo.



L’altro evento si è tenuto presso la sala consiliare della Provincia di Matera, nella quale campeggiava un suo ritratto, con la partecipazione di rappresentanti della Libera Università delle Donne di Basilicata, la Fondazione Nilde Iotti, la Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, la Fondazione Basilicata Futuro, l’ARCI Basilicata, il CSV Basilicata, la Confederazione Italiana Agricoltori, Donne in Campo, Accademia della Ruralità e il circolo ARCI “La Lampa”. Tanti gli spunti venuti dal convegno per continuare su fronti diversi l’impegno profuso da Vincenza, in una epoca in cui militanza e coerenza delle proprie idee, comportavano sacrifici e messe all’indice. Ma lei ha tirato dritto, avendo ben chiari i diritti al lavoro, delle donne e sopratutto per la terra. Un patrimonio ideale che non va disperso, ma riscoperto e valorizzato. E così, in accordo con la famiglia, è stato costituito un Comitato promotore per ricordare la figura di Vincenza Castria. Si attendono altre iniziative, dopo la intitolazione della strada e del convegno. Annunciata anche una pubblicazione sul suo impegno e il coinvolgimento delle scuole, del mondo agricolo, che sta vivendo una situazione difficile, tra crisi e spopolamento territoriale. E’ l’ora dell’impegno, come fece Vincenza e come fece un’altra donna, concittadina onoraria di Matera – la scrittrice ebraica Elisa Springer, sopravvissuta ai lager nazisti- alla quale è dedicata un’altra strada che incrocia con quella dedicata alla pasionaria di Montescaglioso.