Ahi, Pisa, vituperio delle genti! MANGANELLO, MANGANELLO…

Leggo sul ”Corriere della Sera” del giorno 26 u.s., giornale certamente non sospetto, a proposito delle manganellate distribuite a giovani studenti innocui a Pisa, che “l’ordine di caricarli … qualcuno lo ha dato. E i poliziotti della squadra del reparto di Pisa sono partiti in due riprese. E alla seconda carica non si sono fermati ma hanno seguito e manganellato i manifestanti. Ed è su questa squadra, una quindicina di ‘divise’, che si concentrano le attenzioni di chi indaga”.

Il giornale riferisce ciò che a più riprese abbiamo visto per televisione. Si facevano notare alcuni baldi giovanotti, in divisa, protetti e nascosti da terrificanti elmetti, che, con grande agilità di corpo e vigore, con salti quasi felini, inseguivano e infierivano, in uno spazio ristretto, su un gruppo denso di ragazzi e ragazzine, spaventati e urlanti, disperatamente in cerca di uno spazio di fuga. Erano alcuni poliziotti della “quindicina”, più fieri e baldanzosi degli altri, dei quali volentieri si vorrebbe conoscere il nome e la storia. Poco dopo è comparsa una ragazza col viso insanguinato e il setto nasale rotto, che potrebbe lasciarla sfigurata. Quasi contemporaneamente, si sono visti due ragazzi schiacciati faccia a terra e legati, ci è sembrato braccia dietro la schiena, pressappoco come era accaduto in Ungheria a Ilaria Salis, per cui mezza Italia si è scandalizzata; l’altra metà, non sufficientemente scandalizzata, era rappresentata dal Governo in carica, Giorgia e Matteo in testa.

Strumento d’aggressione era il manganello, infausto strumento educativo e rieducativo nel ventennio fascista. Ripercorrevo a memoria la “poesia” del manganello, incontrata in una delle mie scorribande per i libri di lettura di Stato, fascisti. Non voglio anticiparla. Ho prima cercato qualcosa sul nome e sulla storia di questo strumento “pedagogico”, usato, in queste ore, a Pisa. Non sono stato molto fortunato, perché non ho appreso molto. Sarebbe stato introdotto per la prima volta in Inghilterra nell’800; ma ha celebrato i suoi fasti nel ventennio mussoliniano.

Il suo largo uso ha finito col generare un verbo e un sostantivo, come “manganellare” e “manganellata”. Sta di fatto che, al solo nominarlo, offre un preciso quadro politico e culturale. Dire “prendere a manganellate” e ben altro che dire “prendere a bastonate”, e relative immagini vedi subito camicie nere; oggi, purtroppo, “divise” ed elmi della Polizia di Stato. Nel periodo fascista, come si è anticipato, ebbe la sua celebrazione letteraria in una “poesia”, che con ritmo balzante e serrato, da tamburello, chiuso in rime scattanti, era imposta a memoria ai ragazzi di scuola elementare, in terza. Così incalzava: “Manganello, manganello / che rischiari ogni cervello, / mai la falce ed il martello / su di te trionferà” . Si innalzava quindi, culturalmente e idealmente, nelle due strofe successive: “Dove è nato Garibaldi, / dove è morto Corridoni / disertori né ribaldi / non saranno mai padroni. Manganello manganello, / che rischiari ogni cervello / ogni eroe dal suo avello / l’opra tua benedirà“.

Si legge nella enciclopedia da noi consultata, che si preferisce, per “rischiarare ogni cervello”, colpire in testa, pur non escludendo costole e spalla. La ragazza colpita al naso era stata colpita, per logica deduzione, alla testa. Da vecchio e insegnante, mi piacerebbe conoscere la storia personale del felino giovanotto che ha rotto il setto nasale alla fragile e innocua ragazzina e che, per il “Corriere della sera”, è una “divisa”, non un “figlio di mamma”. Sotto il casco, del resto, non si leggeva il volto.

Come è noto, Pasolini fece elogi, generalizzati quanto retorici, dei poliziotti di Stato, ottenendo il plauso di tutti. Era una delle provocazioni tipiche di Pasolini. Li salvava in virtù della loro origine sociale, proletaria. A loro, mal pagati, andava resa giustizia, non ai giovani studenti, figli di una borghesia che andava a scuola e, quindi, benestante.

Oggi il discorso, prima che sociale, andrebbe fatto in chiave psicologica, se non psicanalitica, alla ricerca delle ragioni profonde che spingono anche i figli della borghesia ad arruolarsi nel corpo della polizia. Non pochi sono diplomati e laureati, e molto giovani, mandati in piazza a sostenere un servizio d’ordine difficile, che, invece, richiede grande equilibrio e grande capacità di rapportarsi alle singole situazioni e al loro evolversi. Per molti, ci sono motivi per crederlo, non era il lavoro sognato e voluto. La paura, il disagio, l’inesperienza, in assenza di precisi e freddi coordinamenti, possono tradursi in improvvisa reazione, scomposta ed eccessiva. E’ quello che, purtroppo, è successo a Pisa, a Venezia, a Firenze, a Roma, a Napoli….

Nel caso particolare, tuttavia, per la frequenza del fenomeno, si ritiene non poco abbia inciso e incida la presenza di un Governo di destra, ispirato da Fratelli d’Italia, di sicura ispirazione fascista, come dice il simbolo, e come dice l’arroganza verbosa e sempre tracotante e irridente di Giorgia e Matteo. Il che può dare, alle “divise”, l’impressione dell’esistenza di un nuovo clima, che è garanzia di immunità.

Provvidenziale, perciò, è stato l’intervento del presidente Mattarella, che ha fatto capire, alla luce del sole, dove si vuole arrivare con la richiesta del premierato, merce di scambio tra Fratelli dì ‘Italia e Lega, che, fissata sulla iniqua autonomia differenziata, le manganellate vorrebbe darle al Sud.

A cose fatte, oggi, rimane il paradosso di ragazzi che, minorenni, a mani nude, volto scoperto, manifestando per la pace, vorrebbero trovare equilibrata e adulta accoglienza. E, invece, trovano il manganello, cioè la guerra. Qualcuno, anzi qualcuna, si ritrova col setto nasale rotto, che le potrebbe lasciare il segno per tutta la vita. Senza escludere che, come in Palestina, le poteva capitare di peggio. E manifestava contro il genocidio e la pace in Palestina. Non è un modo per aiutare i ragazzi a crescere. Fra l’altro, si annulla quanto la scuola cerca di fare, anch’essa in tempi difficili.