Agorateca. Una piazza di libri e tanta simpatia

Se non lo avete mai fatto prima, vi siete disaffezionati a causa dell’alienante ed effimero mondo dei social, per mancanza di tempo o vi siete impigriti e allora è il momento per passare dall’Agorateca di Altamura, e prendere un libro in prestito o partecipare ad uno dei tanti momenti ‘’culturali’’ che gli appassionati di quella struttura offrono. E per loro parlano ai numeri,affidati ad accattivanti locandine. Lo scorso anno ci sono stati 2023 prestiti con 8693 di titoli da scegliere, grazie a una aggiunta di altri 2093. Il libro più letto è stato ‘’Ridi che è meglio’’. E l’aspetto interessante che i bambini si sono mossi meglio degli adulti. Agorateca ha fatto registrare 563 iscritti, con 821 rinnovi. Le tessere dei piccoli lettori sono 356 e 207 quelle degli adulti. Beh, siamo agli inizi…Per il resto continuate a leggere le schede- locandine. Agorateca continua a lavorare.

COMUNICATO STAMPA

Si è da poco concluso il 2023. Tante novità e iniziative vissute in Agorateca. Per i 365 giorni trascorsi abbiamo raccolto un po’ di numeri legati ai nostri libri.

Tanti lettori, tanti nuovi tesserati, tanti libri presi in prestito e tanti nuovi testi tra i nostri scaffali. Ecco in breve i dati raccolti.