A lanciare l’allarme con un invito esplicito a passare dalle parole ai fatti è l’irriducibile Vincenzo ” Cenzino” Belmonte,che ci ha inviato foto e video per salvare dall’oblio e dal degrado un luogo e un monumento della storia di Potenza e dell’architettura del Ventennio, che in Basilicata ha avuto il massimo esponente nel pisticcese Ernesto Lapadula. E’ il ” Covo degli Arditi”, una struttura in totale abbandono e degrado sia all’interno a causa di infiltrazioni d’acqua e sia all’esterno con scalinate e balconate che si staccano e spaccano a pezzi. Un luogo simbolo per aver ospitato S.E Benito Mussolini, negli anni Trenta, durante la visita a Potenza come dimostra una foto dell’epoca mentre saluta e arringa camerati, cittadini, balilla, giovani italiane.



Una balconata storica- come quella di Palazzo Venezia- che fa parte della iconografia del fascismo, ma non per questo va abbandonata all’oblio.

” La storia ridotta così” ha commentato Belmonte. E su questo siamo d’accordo e qualcuno, il riferimento è alle istituzioni di tutela e di gestione della cosa pubblica, deve darsi una mossa. Del resto siamo al rione Santa Maria e idee e progetti per farne un luogo di pubblica utilità va tirato fuori. Ma prima il recupero,mettendo mano alla coscienza e al portafogli. Qualche anno fa ricordiamo l’utilizzo, momentaneo, del luogo per una esposizione di veicoli d’epoca. Nel Ventennio si era pensato all’intero rione per un esperimento di urbanistica e architettura futuristica , con un complesso avanzato di servizi e funzioni legato alla psichiatria.

Non se ne fece nulla e il ”covo” divenne una specie di museo del Fascio e nel dopoguerra autorimessa della Provincia. E allora l’invito all’Adunata! di Cenzino Belmonte, uno dei pochi a ”destra” rimasto fedele a linea con spirito cameratesco, va raccolto a tutela di una memoria cittadina che- piaccia o no- fa parte della storia di Potenza. Quantomeno vanno tirate fuori proposte, progetti da finanziare. Attendiamo un bando per il recupero del ”Covo degli arditi” e magari annunciato dalla ”Balconata” del Duce.