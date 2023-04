Adelante Josè “Ortega’’ Palumbo

Basta con gli anglicismi vuoto a perdere, che sanno tanto di supponenza manzoniana come il ‘’latinorum’’ dell’avvocato Azzeccarbugli, e spazio alle lingue di ceppo latino come l’italiano e lo spagnolo. Così Giuseppe è Josè e Palumbo e Ortega sono due grandi interpreti del mono dell’arte: dalla pittura alla cartapesta, dal fumetto alle Strane Nuvole che incorniceranno la mostra ‘’Josè Ortega nella tavole di Giuseppe Palumbo’’. Si tratta di 14 pannelli, come riporta la nota, realizzati nel 2014 in occasione di una mostra dedicata al grande artista che ha lasciato ricordi e passaggio della sua arte nei rioni Sassi. E Casa di Ortega è una parte di quell’anima, che ha portato a un progetto di Centro di arti applicate dalle notevoli potenzialità. Giuseppe “Josè’’ Palumbo ne è la testimonianza. Adelante…arte, memoria e creatività sono le facce di uno stesso percorso.



IL COMUNICATO STAMPA

Josè Ortega nelle tavole di Giuseppe Palumbo

14 Aprile – 25 Giugno

A Casa Ortega la vita dell’artista spagnolo raccontata da un maestro del fumetto

Venerdì 14 Aprile alle ore 18, a Casa Ortega, inaugura la mostra Josè Ortega nelle tavole di Giuseppe Palumbo in collaborazione con l’associazione Strane Nuvole. Quattordici pannelli, realizzati nel 2014 in occasione dell’inaugurazione della casa dedicata all’artista spagnolo, che raccontano la vita e l’arte di Josè Ortega. Palumbo sarà presente all’inaugurazione, un’occasione imperdibile per ascoltare dalle parole dell’artista come sono nati i suoi pannelli e il suo rapporto con l’arte dell’incisore spagnolo.

Ortega arriva a Matera nel 1973 nella settimana dedicata alla cultura spagnola. Il circolo culturale La Scaletta, in collaborazione con lo studio di Arti visive di Franco Di Pede, organizza una serie di manifestazioni dedicate a Picasso. Invitano a Matera il poeta Raphael Alberti e con lui un giovane artista incisore, Josè Garcia Ortega. Il suo arrivo però è anche legato ad una promessa che Ortega aveva stretto con il suo amico Franco Palumbo, padre di Giuseppe e colonna portante del circolo La Scaletta, con cui Ortega era entrato in contatto grazie ad una conoscenza in comune. Ciò che Matera ha offerto a Ortega, dal punto di vista artistico, è strettamente legato alla tradizione e al due luglio, giorno della nostra festa patronale. Egli assiste alle festività e rimane incredulo davanti alla distr

uzione del “mostro di cartapesta” – così definisce il carro trionfale.

Entra così in contatto con i cartapestai materani, nello specifico Epifania e Castello, e con Giuseppe Mitarotonda, maestro ceramista, grazie ai quali sperimenta le tecniche tradizionali di lavorazione della cartapesta applicate alla sua arte di incisore. Questa sperimentazione lo condurrà a fare un’importante rivoluzione nella sua espressione artistica: l’impiego della terza dimensione. Da questo incontro nasceranno i venti capolavori custoditi oggi a Casa Ortega: venti bassorilievi in cartapesta dipinti a tempera ad uovo attraverso cui Ortega racconta la sua Spagna e denuncia la brutalità della dittatura franchista. La mostra sarà visitabile fino al 25 Giugno.

