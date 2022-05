Casa Ortega. Un pezzo della memoria di Matera dedicata all’esule spagnolo Josè Ortega, che arrivò a Matera nel 1972,mezzo secolo fa, e si innamorò dei Sassi intuendone nella struttura architettoniche le influenze della architettura spagnola e facendo scoprire ad artisti locali come Peppino Mitarotonda il significato culturale dei colori e le peculiarità cromatiche degli antichi rioni di tufo, in continuità con l’habitat rupestre. Ma ebbe anche un sogno nel cassetto: quello del Museo delle arti applicate, realizzato dopo la sua morte. Un desiderio sofferto, fatto anche di insuccessi iniziali, ma poi realizzato come ci racconta Peppino che ricorda un altro ‘’Peppe’’, l’amico Josè ( Giuseppe in spagnolo), il pittore della Mancha che ha lasciato nei Sassi una eredità per quanti frequenteranno la sua casa.



“Ricordo – dice Peppino Mitarotonda- che una mattina,era alla fine degli anni Settanta, mi chiamò : ”Peppino vieni con me, dobbiamo andare nei Sassi a vedere una cosa. Arriviamo in Riscatto, usciamo da una scalinata stretta (poi area del museo dell’habitat rupestre) e mostrò interesse, non per l’attuale sede del Museo delle Arti Applicate Casa di Ortega, ma per Palazzo Gattini a ridosso della Torre Metellana. Mi disse : qui dobbiamo fare il museo delle Arti Applicate. Ne parlammo con Raffaello De Ruggieri, con Michele Cascino per trovare i finanziamenti. Si riuscì a ottenere 80 milioni di lire, per il restauro del Palazzo. Ma quelle risorse finirono . Non potemmo fare più nulla e Ortega ci rimase male, tanto da lasciare Matera per Bosco (Avellino). Ci lasciò un patrimonio di Idee, per noi, per la Scaletta, che era un circolo, e Zetema ”gemmazione” del circolo. Non demordemmo e ,dopo un percorso fatto da me con il Consorzio Altobello Persio, Zetema trovò le risorse per restaurare Casa di Ortega, compresi i due immobili dell’attuale edificio di via Nicola del Sole, che Ortega aveva comprato da un barbiere. Ma la proprietà non era sua, perchè apolide, e nè poteva firmare atti di acquisto. Per cui il Notaio disse : ” Firmerà un altro per conto tuo’’ e lo fece il buon Franco Palumbo, che cedette a sua volta i due immobili: E Zetema potè attivare il progetto della Casa Museo”. Storia a lieto fine, che il pittore della Mancha, innamorato della cultura dei Sassi e dell’arte della cartapesta, non potè vedere. Nella Casa ci sono anima, manualità e tanti spunti perché altri, tra i giovani, come potrebbero fare gli appassionati del fumetto di Strane Nuvole, possano continuare un percorso intuito mezzo secolo fa.



Spunti legati al ricordo di Josè ”Peppe” Ortega , come lo chiamavano i tanti amici che lo raggiunsero a Matera, e tra questi Paco Ibanez, Francisco Alvarez. E “Peppe” ci sta tutto, legato al nome di un Santo e simbolo della Natività, come San Giuseppe, artigiano, falegname. Coincidenze, segno del destino ? ‘’ Il mio -aggiunge Peppino Mitarotonda- è il ricordo di un uomo che ribaltò il concetto e l’ approccio ai Sassi, rimuovendolo dalle fondamenta. Ci ha messo in condizione di vedere cose, che con la Scaletta in parte vedevamo. Avevamo capito che i Sassi non erano una entità vecchia, ma antica e questa differenza ci ha portato a vedere cose che non vedevamo. Ortega è stato un catalizzatore. Intravide nelle costruzioni,un legame con le influenze spagnole. Del resto noi siamo stati governati da Aragonesi e Borboni. Peppe,inoltre, ha visto anche un’opera come il carro di cartapesta per la festa della Bruna, che nello sfarzo, ricercatezza riporta allo splendore aragonese. Ha rivalutato l’ulivo, il senso della natura che ci appartiene, il senso dei colori che sono quelli della Murgia, l’uso dei colori. E la prima cosa che è venuta fuori è che il colore è un fatto culturale. I Sassi non potevano essere colorati a piacimento, ma legati ai pigmenti della Murgia. I Sassi sono una scultura, non possono essere una pittura’’ E dalla balconata di Casa Ortega ci indica l’ex asilo di piazza Garibaldi, realizzato negli anni Trenta, e destinato a ospitare varie funzioni e servizi, quando sarà possibile. Forse per l’estate. ‘’ L’asilo di piazza Garibaldi doveva essere grigio- commenta Peppino, scuotendo la testa. Qualcuno pensa di imbiancare i Sassi. Ma non è così. E Josè lo ha intuito e ce lo ha insegnato”. Che eredità, che deve fare i conti -purtroppo- con ignoranza e presunzione, di quanti non conoscono e ignorano, volutamente, identità, anima e storia della Città dei Sassi e di artisti come Ortega che hanno saputo guardare, con umiltà e rispetto, il suo passato.