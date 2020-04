Unico .Luis Sepulveda è stato cosi, coerente fino alla fine. Prima cittadino, poi scrittore, che ha dato voce a chi non l’aveva, accanto agli ultimi fra gli ultimi contro ogni ingiustizia, ma capace di sorridere sornione come un micione o di spiccare il volo nella dimensione rivoluzionaria dell’utopia come ”La Gabbianella e il Gatto” che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. Una vita di militanza la sua, tra arresti, espulsioni, proteste, pronto a graffiare e a schierarsi dalla parte giusta, sempre, anzi siempre…per non dimenticare la persecuzione in Cile durante il regime di Pinochet, o nella adesione alle brigate Simon Bolivar in Nicaragua, senza dimenticare le battaglie per l’ambientalismo e la libertà, segnate dalle letture giovanili su opere di Garcia Lorca, Antonio Machado, Gabriela Mistral e altri. Peccato. Stroncato dal contagio del coronavirus ”covid 19”. E’ morto in battaglia, da ”guerrillero” della cultura e della libertà come lo è stato per tutta la vita. A ricordarcene la figura, con un taglio di militanza è Francesco Calculli, direttore del museo della Resistenza italiana e del Comunismo di Matera. Un ammiratore appassionato che ha un rammarico, come tanti, di non aver potuto conoscere Luis. Ma restano il suo esempio e la sua opera-

IL RICORDO DI FRANCESCO CALCULLI

ADDIO CORAGGIOSO COMPANERO LUIS SEPULVEDA POETA E SCRITTORE MILITANTE DELLA RIVOLUZIONE CHE SOGNAVI L’UTOPIA AL POTERE! SEMPRE NEI NOSTRI CUORI!



Il mondo intero piange la scomparsa del grande compagno e scrittore cileno Luis Sepúlveda stroncato questa mattina dal CoronaVirus a 71 anni, nell’ospedale spagnolo di Oviedo dove era ricoverato dalla fine di febbraio . L’uomo che ha lottato con l’azione per la libertà del suo paese, il Cile. E, con la scrittura, per far conoscere al mondo l’intoccabilità di un bene così alto, quel senso laicissimo di fratellanza e condivisione che deve “governare” il rapporto tra gli uomini. Ma anche far capire quanto ognuna di queste battaglie sia vana se non rispettiamo la nostra grande casa, la Terra. Una vita straordinaria e intensa quella di Sepulveda, trascorsa tra l’amore per la scrittura e la letteratura, e la militanza marxista e anticapitalista . Luis aderì giovanissimo a soli 15 anni alla Gioventù comunista cilena, da cui però alcuni anni più tardi verrà allontanato a causa di profonde divergenze con la direzione del Partito comunista cileno, e così decide di militare tra le file dell’Ejercito de Liberacion Nacional in Bolivia. Poi l’arrivo di quel maledetto 11 settembre 1973, in cui si svolse il golpe fascista di Pinochet che soffiò via ogni bellezza, e mise fine in modo brutale al sogno di un nuovo umanesimo socialista del Presidente Allende; Sepulveda rimase al fianco del presidente socialista fino agli ultimi istanti della sua morte. Di quel tragico momento Sepulveda parlerà con rimpianto e grande commozione: “Una giornata di caldo, di sole che si trasformò in apocalisse.

Io non ero al Palacio de la Moneda durante i bombardamenti. Ci alternavamo nell’affiancare Allende: io e altri compagni quel giorno fummo distaccati a Santiago, di guardia a un pozzo di acqua potabile, obiettivo sensibile dei fascisti. Il primo istinto fu quello di andare subito alla Moneda. Ma fu impossibile, ovunque c’erano soldati che sparavano, morti.Un mortale senso di impotenza mi assalì. Però quel giorno riuscimmo a raggiungere un ospedale, dove ascoltammo l’ultimo discorso del presidente a Radio Magallanes. Una meravigliosa chiamata alla responsabilità, alla sopravvivenza: ci chiedeva di non farci uccidere, la nostra vita era necessaria per organizzare la Resistenza. I compagni alla Moneda, invece, morirono tutti. Ma la feroce dittatura di Pinochet non c’è ha fatta a cancellare dalla memoria dei cileni LA GRANDE LEZIONE MORALE di Salvador Allende.” Con la dittatura del generale Pinochet, lo scrittore viene imprigionato e interrogato sotto tortura nella caserma di Tucapel, dove resterà per sette mesi. Ma poco prima di essere catturato dagli aguzzini fascisti riusci a passare da casa per dare un bacio e un saluto alla moglie Carmen compagna amatissima di tante battaglie, e al figlioletto Carlos. Per due volte l’intermediazione di Amnesty International, gli permette di essere scarcerato, e di commutare la condanna a morte in un esilio della durata di otto anni.

Nel 1997, invece di volare in Svezia, dove gli era stata promessa la cattedra di drammaturgia presso l’Università di Uppsala, Sepulveda al primo scalo, scappa in Brasile e poi in Paraguay, quindi a Quito (Ecuador), dove riprende a far teatro e partecipa alla spedizione dell’UNESCO dedicata allo studio dell’impatto della civiltà sugli indios Shuar. Nel 1978 raggiunse le Brigate Internazionali Simon Bolivar che stavano combattendo in Nicaragua. Dopo la vittoria nella rivoluzione iniziò a lavorare come giornalista e l’anno successivo si trasferì in Europa. Si stabilì ad Amburgo per la sua ammirazione nei confronti della letteratura tedesca. Infine nel 1982 venne in contatto con l’organizzazione ecologista Greenpeace e lavorò fino al 1987 come membro di equipaggio su una delle loro navi. Nel 1989 poté ritornare in Cile, ma dal 1996 si trasferì in Spagna a Gijón. Luis e la moglie Carmen Yanez c’è l’hanno fatta a sopravvivere a Pinochet, agli orrori della dittatura, e alle violenze e alle torture della galera. Esausti e provati, Luis e Carmen non sono riusciti a resistere alla sfida mortale lanciata dal mostro Coronavirus. Addio COMPAÑERO Luis Sepulveda che ci hai messo di fronte alle grandezze e miserie della Storia del Novecento, e che hai scelto la letteratura «per dar voce a chi non a voce.» Mi resteranno scolpite per sempre nelle mente queste tue memorabili parole: “ CREDO CHE LA VERA PECCA DEL COMUNISMO SIA STATA QUELLA DI NON ESSERE MAI STATO SUFFICENTEMENTE AMBIZIOSO DA VOLERE CAMBIARE VERAMENTE IL MONDO ” . ( Francesco Calculli)