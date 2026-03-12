Ad Altamura il libro “La Scelta” di Alberto Ravagnani

Martedì 17 marzo alle ore 19:30, presso l’Aula Magna dell’I.C. “San Francesco – E. Pacelli” – ci informa il collega Michele Denora- si terrà la presentazione del libro “La Scelta” di Alberto Ravagnani.

Ravagnani è oggi una delle figure più influenti nel panorama educativo e giovanile italiano: sacerdote prima, autore e comunicatore molto seguito, è diventato negli ultimi tempi un vero fenomeno mediatico, soprattutto tra i giovani, grazie ai suoi interventi sui social e alle sue riflessioni sul mondo della scuola, delle scelte di vita e della crescita personale. Il libro è un viaggio autobiografico che ci porta a riflettere anche su come noi viviamo questo tempo e penso possa essere una serata in cui fermarsi, oltre il lavoro, per confrontarsi assieme.

Umilmente dialogherò con l’autore, certo nel coinvolgimento e nella partecipazione vostra e del pubblico. L’ingresso è libero: se vi fa piacere partecipare, potrebbe essere una bella occasione di ascolto e confronto.



LA SINOSSI

«Quando ho messo un piede fuori dal sentiero, non l’ho fatto per ribellione, l’ho fatto per respirare. E per capire che Dio non abita nei tabernacoli d’oro, ma nelle pieghe storte della vita vera»

Per gran parte della sua esistenza, l’unica preoccupazione di Alberto è stata quella di essere bravo. Prima un bravo bambino, poi un bravo adolescente, quindi un bravo seminarista, e infine un bravo prete. E se l’esigenza di risultare così impeccabile avesse finito per schiacciarlo? Dalle primissime ferite dell’infanzia alle estati trascorse nella casa contadina dei nonni, Alberto cresce imparando prestissimo a adattarsi. A intuire l’umore degli altri e comportarsi di conseguenza, mettendo al secondo posto le emozioni. E quando entra in seminario, la buona condotta si fa corazza: preghiere interminabili all’alba, totale aderenza alle regole, quaderni pieni di appunti alla ricerca di una perfezione ascetica. Finché nella corteccia cominciano ad aprirsi le crepe. Ci sono le serate in cui un prete altrettanto giovane gli chiede a bruciapelo se è felice. C’è un’amica dai capelli ramati e un bacio dato d’istinto. Ci sono le porte della Chiesa che a volte si aprono e a volte si chiudono in faccia. Ci sono gli incontri con le persone, tante e diverse: dai detenuti del carcere ai ragazzi dell’oratorio, passando per i pazienti dell’ospedale e un fratello – il suo – che trova la fede, la perde e la rincorre ancora, mostrando ad Alberto che la via per il sacro raramente procede in linea retta. Mentre tutto scorre, Alberto sperimenta modi nuovi per parlare di Dio e soprattutto inizia a farsi delle domande: sul suo ruolo, sulla libertà, su tanto altro. Anche se queste domande rischiano di mettere in discussione ogni cosa e porgli il dilemma più grande della sua vita. In quest’appassionante autobiografia che si legge con il ritmo di un romanzo di formazione e la profondità di un diario spirituale, don Alberto Ravagnani affronta temi e solleva quesiti universali, capaci di toccare ognuno di noi. Come si riconosce un desiderio rimasto troppo a lungo nascosto? E che succede se scopri che Dio non ti vuole perfetto ma intero, comprese le debolezze e contraddizioni? È da queste fenditure, molto più che dalle regole, che prende forma La scelta.