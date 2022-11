Acquistate il calendario pro Mozambico. E visitate la mostra al Comune

Non è la prima volta che quanti sostengono l’opera realizzate da Roberto Galante in Mozambico, con e per altri giovani, si danno da fare per raccogliere risorse utili alla causa. E per farlo, come ci ricorda in una breve nota il fotografo Antonio Sansone, non resta che acquistare un calendario con le foto dei ragazzi e della gente di Maputo e quelle d’epoca dell’Archivio Genovese. E se avete tempo potrete vederle lungo quella galleria, dislocate lungo le scale del Palazzo di Città. Passa parola e mano al cuore e alla tasca… POtrete trovare il calendario, oltre che presso i referenti delle associazioni che sostengono l’iniziativa, anche presso lo studio fotografico di Antonio Genovese in via Lucana 117 a Matera.



L’invito di Antonio Sansone

Dopo la sentita e partecipata serata di sabato scorso, con una sala piena nonostante il meteo, vorrei ringraziare tutti quanti ci abbiano onorato con la loro presenza. La finalità come ben sapete, però, è quella di sostenere il progetto portato avanti da Roberto Galante. Lo si può fare con una donazione che in cambio vi consentirà di regalarvi questo splendido calendario. Un calendario contenente fotografie di altissimo livello dell’archivio Genovese che documentano la nostra cultura e civiltà. Se non siete riusciti a prenderlo potete tranquillamente rivolgervi a me e provvederò a recapitarvelo. Ottima idea regalo per le prossime festività Natalizie nonché gesto nobile per le finalità umane. Vi invito altresì a visitare la mostra fotografica che è stata allestita nel Palazzo Comunale, lungo le scalinate. Vi aspetto, non siate timidi ❤️. Antonio