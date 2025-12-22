Acquerelli e sculture in argilla per la mostra ‘’ La festa della Bruna naif’

Sono i lavori di una vita dell’artista materano Tony Montemurro, legato alle tradizioni e animato da fede per i Patroni della Città Sant’Eustachio e Maria Santissima della Bruna e per altri Santi e ricorrenze che fanno parte della memoria della Città dei Sassi. Domani, 23 dicembre, alle 17.00 presso l’Open Space dell’Apt presso il Palazzo dell’Annunziata.

IL COMUNICATO STAMPA

Si informa che martedì 23 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Open Space dell’APT in piazza Vittorio Veneto n. 1 (palazzo dell’Annunziata), sarà inaugurata la mostra La Festa della Bruna naïf narrata con le opere artistiche di Tony Montemurro.

L’allestimento offre l’occasione per approfondire la radicata devozione dei materani per la Madonna della Bruna, così come vissuta nel periodo storico immediatamente precedente lo svuotamento degli abitanti dei Sassi. Oltre ad acquerelli e a sculture in argilla, nella mostra saranno esposte anche tele a olio di medio e grande formato con la rappresentazione di momenti significativi della Festa della Bruna immaginati dall’autore non solo nei Sassi, ma, in una visione profetica, anche in capitali europee e persino su altri pianeti.

Per l’occasione, grazie al contributo della Camera di Commercio di Basilicata, che si ringrazia vivamente, è stato editato un opuscolo dal titolo La Festa della Bruna naïf nell’arte di Tony Montemurro, nel quale sono descritte tutte le opere esposte. Il volumetto sarà disponibile presso la sede della nostra Associazione in via San Francesco d’Assisi n. 4.

Si esprime viva gratitudine alla Direttrice Generale dell’APT Basilicata, dott.ssa Margherita Sarli, per la concessione degli spazi espositivi.

La mostra sarà visitabile fino al 30 gennaio 2026 tutti i giorni dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,30.