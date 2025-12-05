Acqua, sale e pane…A Matera la mostra di Hugo Bastamante

Il titolo della mostra ” Del mare e della terra faremo pane”, che sarà inaugurata sabato 6 dicembre a Matera , a pensarci bene, è azzeccato perché lega acqua, sale …e terra, perché senza farina l’impasto non riesce. Nel ruolo di fornaio d’arte Hugo Bustamente, con evidenti radici ispaniche…, con una mostra di opere curata da Michele Saponaro e Milena Ferrandina, organizzata dalla Galleria Art Immagine con la collaborazione di Palazzo Viceconte. E negli ipogei di quella residenza storica gli appassionati potranno apprezzare un lavoro incentrato sul pane e su due luoghi che sono la storia dell’umanità: mare e terra.



HUGO BUSTAMANTE ISLA

Del mare e della terra faremo pane

A cura di Michele Saponaro, Milena Ferrandina

Matera, Palazzo Viceconte, Ipogei

6 – 11 dicembre 2025

Ingresso libero



PRESENTAZIONE

Sabato 6, ore 10.00

In occasione dell’evento Il Cammino del Pane. Sentieri di Comunità, promosso da Officina delle Idee e da Città del Pane e del Grano e in programma a Matera presso Palazzo Malvinni Malvezzi per l’intera giornata di sabato 6 dicembre 2025, negli Ipogei di Palazzo Viceconte, alle ore 10.00 sarà presentata la mostra del pittore colombiano, con cittadinanza spagnola, HUGO BUSTAMANTE ISLA, Del mare e della terra faremo pane (titolo tratto dalla celebre poesia di Pablo Neruda, Ode al pan, 1954).

La mostra, curata da Michele Saponaro e Milena Ferrandina, è organizzata dalla Galleria Art Immagine con la collaborazione di Palazzo Viceconte e rimarrà aperta fino a giovedì 11 dicembre, con i seguenti orari: 10.00 – 13.00 e 16.30 – 20.30. Ingresso libero.

«Nato a Popayán (Colombia) nel 1969 da madre spagnola e padre colombiano» – scrive Milena Ferrandina – «Hugo Bustamante Isla attraversa confini geografici e culturali, sedimentando le esperienze in un linguaggio visivo che è insieme memoria e invenzione. Dalla prima personale a Bogotá, in Colombia, alla maturazione nelle accademie spagnole, fino alla definizione artistica in Italia settentrionale, ogni tappa non divide la sua identità ma ne amplia lo sguardo, trasformando il viaggio della sua vita in una stratificazione concettuale capace di intrecciare vitalità sudamericana, luce mediterranea, tradizione rinascimentale e rigore tecnico. Le sue opere abitano uno spazio sospeso tra radice e orizzonte, in cui la specificità locale supera i propri confini e ogni figura, ogni segno, assume un doppio registro: storico-concreto e simbolico-archetipo».

«Il pane è forma e sostanza, materia quotidiana e simbolo universale» – osserva Michele Saponaro – «Accompagna l’umanità da millenni come nutrimento primario, ma è anche rito, memoria, gesto di cura e condivisione. Negli ultimi anni, la sua presenza – e soprattutto la sua assenza – è diventata indicatore tangibile di una lotta essenziale: la lotta per il pane e per la sopravvivenza, per il diritto elementare a nutrirsi. È una lotta drammatica e concreta, come quella che ha segnato – e continua a segnare – la striscia di Gaza, dove il pane è divenuto misura quotidiana di negazione e resistenza. Una condizione che trova eco nelle parole di Pablo Neruda, che nella sua Oda al pan riconosce a questo alimento un valore di dignità comune e fondamento della vita».



E ancora: «In un presente in cui il pane continua a essere negato a molti, l’arte diventa spazio di riflessione civile. Invita a riconoscere nel pane non solo una forma familiare, ma un diritto fondamentale: un diritto che riguarda ogni vita e che, ancora oggi, chiede di essere affermato».

Si ringraziano Giovanni Viceconte e consorte per aver accolto con disponibilità la mostra negli ambienti dello storico palazzo, originariamente adibiti a “granai”: luogo ideale per ospitare dipinti dedicati al pane e alle spighe di grano.

Per info e contatti

Michele Saponaro +39 338 8831 053

Francesco Taccogna +39 345 785 3855

Matera, 5 dicembre 2025