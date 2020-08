Pallone, canzoni e poesia nel sangue e con la stagione estiva in completa tenuta bianca come i musicisti di News Orleans, con il panama per proteggersi dal sole e quelle scarpe bicolori bianche e a punta arrotondata blu o marrone che facevano da contralto o contrasto, se preferite, alle note di tromba, sax e batteria nei generi blues e swing delle orchestre che, nella prima metà del secolo scorso, fecero ballare mezzo mondo. Forse vi verranno in mente Glen Miller o Benny Goodman e, dalle nostre parti, Fred Buscaglione fino alle personalissime interpretazioni di Little Tony, Paul Anka, Bobby Solo e, perchè no, Adriano Celentano. Quel ”Molleggiato” della via Gluck che ne ha percorsa di strada insieme ai ”24000 baci” del materano Carlo Abbatino. Lo abbiamo incrociato mentre si recava al Comune, per ritirare una targa consegnatagli dal sindaco, per la sua vena poetica e per due libri che gli hanno dato lustro ”Matera nel cuore”’ e ”Poesia, senso d’amore” edizioni Magi. Ma è la musica, l’altra Musa che lo ispira tanto da tenersi allenato a casa ripassando un repertorio di migliaia di testi e tonalità. Celentano su tutti e tra le sue canzoni ” Il tuo bacio è come un rock” che Carlo ha impostato sui ritmi swing. E non è il solo visto che in casa c’è un trio di tutto rispetto. Sono gli ”Abatino’s” : i fratelli Tonino, noto a suo tempo come ”Il Piccolo Modugno”, Carlo ” juke box dagli anni Trenta ai Settanta” e Michele ”il geometra del sound”. E’ probabile che il trio faccia una sorpresa agli amici, in sicurezza, naturalmente e con un repertorio da armonizzare. Quando e come non si sa. Carlo,intanto, si schiarisce la voce con un bicchiere di acqua e limone e sceglie l’abito giusto nel guardaroba. Facile. Bianco, White…