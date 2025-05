A Villon l’omaggio del Mig per i 150 anni dalla nascita

E’ l’artista francese, esponente della grafica d’avanguardia degli inizi del Novecento, che ha rappresentato e rappresenta una pietra miliare di un’arte della pazienza e della ricerca che ha le espressioni più alte quando creatività e rigore si fondono in opere inedite. E Jacques Villon ( un cognome che ci riporta a Francois poeta francese del ‘500) è tra questi. Il Museo della grafica internazionale di Castronuovo di Sant’Andrea ( Potenza) gli dedica , da giovedì 15 maggio, una mostra di 70 opere (insieme al Libro d’artista) a 150 anni dalla nascita. Una scelta oculata di opere, alcune inedite, che ne ripercorrono la storia artistica cominciata in famiglia, dove l’atmosfera era davvero stimolante, e proseguita con studi, incontri, esperienze e attività differenti, fino a raggiungere l’identità giusta e originale che hanno fatto da scuola agli ‘’incisori’’ di varie epoche.



AL MIG-BIBLIOTECA DI CASTRONUOVO SANT’ANDREA

JACQUES VILLON E IL LIBRO D’ARTISTA

70 opere per rileggere l’opera di un grande maestro del Novecento

in occasione dei 150 anni della nascita

Giovedì 15 maggio 2025, alle ore 18.00, si inaugura a Castronuovo Sant’Andrea, nelle sale del MIG. Museo Internazionale della Grafica – Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, la mostra dedicata a Jacques Villon e il Libro d’artista (che continua il lavoro di informazione iniziato il 20 agosto 2011 con la storia della grafica europea e proseguito con le personali di Degas, Renoir, Bonnard, Matisse, Bernard, Mirò, Dufy, Cocteau/Picasso, Calder, Ben Shann, Daumier, Secessione di Berlino, Pechstein, Zadkine, Marcoussis, Assadour, Henri Goetz, Chagall, Gentilini, Strazza, Accardi, Ciarrocchi, Consagra, Melotti, Maccari, Anselmo Bucci, Perilli, Raphaël, Lucio Del Pezzo, Mascherini, Bartolini, Marino, Azuma, “L’Ecole de Paris” e la libertà dell’arte, Guarienti, Richter, “Omaggio a Carl Laszlo” (opere di Axelos, Beck, Béothy-Steiner, Billeter, Bohm, Buchholz, Chin, Fajò, Forbat, Gallina, Grutzke, Kolar, Kraft, Krieglstein, Kovacs, Leblanc, Ligeti, Lohse, Maatsch, Ring, Roccamonte, Schad, Schröder-Sonnenstern, Stange, Staudt, Tornquist, Ulrichs, Vasarely), Giovanni Scheiwiller e la cultura del Novecento, Omaggio a Adolfo Wildt, Morellet, Giulia Napoleone, Mario Cresci, Giuseppe Viviani, Jean Arp, Tadeus Kantor, Saul Steinberg, Henri Laurens, Alberto Viani, André Breton e il Surrealismo, Mario Sironi, Leonardo Castellani, Giorgio De Chirico/Guillaume Apollinaire: I “Calligrammes”, Pericle Fazzini, Max Bill, Sol LeWitt, Bram Van Velde, Mimmo Rotella, Gruppo CoBrA, Martin Bradley, Edo Janich, Enrico Della Torre, Antoni Clavé, Jean Messagier, Carlo Lorenzetti, Bruno Conte, Joaquin Roca-Rey, Umberto Mastroianni, Lucio Venna, Renato Bruscaglia, Toti Scialoja, Jean Dubuffet, José Ortega, Giuseppe Capitano, Giacinto Cerone, “L’Estampe Moderne 1897-1899”.

La mostra, che vuol ricordare il 150mo anniversario della nascita, oltre a un gruppo di incisioni di varie epoche, comprende tre capolavori di Villon legati a Algernon Swinburne (Laus Veneris, nella traduzione di F. Vielé-Griffin, con 9 incisioni originali e relativa suite, Éditions Manuel Bruker, Parigi 1947), Paul Valery (Les Bucoliques de Virgile, con 45 litografie originali disegnate su pietra e relativa suite, Scripta & Picta, Parigi 1953), Tristan Tzara (Miennes, con sette incisioni originali e relativa suite, Caractères, Parigi 1955): tre nomi che chiariscono i suoi legami con la poesia, iniziati con la scelta del suo nome d’arte – Jacques Villon – che nel 1895, a vent’anni, sostituisce quello originale – Gaston Duchamp – ed è il frutto di appassionate letture giovanili: Jacques da un personaggio, Jack, di un romanzo di Alphonse Daudet e Villon da quello di un poeta medievale del quale continuerà a nutrirsi per tutta la vita: François Villon.

Cresciuto in una famiglia con “l’atmosfera di pittura” (il nonno era pittore e incisore, la madre disegnava, la sorella e i due fratelli nati dopo di lui: Suzanne, pittrice a torto oscurata da Raymond, scultore tra i primi ad applicare nelle tre dimensioni le ricerche cubiste, Marcel, il padre del Dadaismo, considerato da Breton il più geniale artista del secolo), ha lasciato una traccia indelebile nella storia del Novecento e, in particolare, nella grafica.

Le maggiori testate parigine (Le Rire, Le chat noir, La Revue parisienne, Courrier Francais), tra il 1895 e il 1912, saranno la sua palestra per esprimere le grandi capacità di disegnatore travasate, poi, nella passione di una vita: l’incisione, anche a colori, subito stampata da un celebre duo, Delâtre / Sagot, che lo apre, a partire dal 1906, alla sperimentazione di nuove tecniche sollecitate dalle avanguardie del Novecento, il Cubismo in primis, e alla costituzione di un nuovo linguaggio espressivo non più ancella dell’editoria. Il trasferimento a Puteaux, il cenacolo che gli si forma attorno (i fratelli Marcel e Raymond, Kupka, Gleizes, Mettzinger, Léger, Gris, Archipenko, Picabia, Robert e Sonia Delaunay), la mostra de la Setion d’Or alla Galerie La Boetie nel 1912, con i “cubisti eretici” Marcel Duchamp, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, Francis Picabia e Roger de la Fresnaye, faranno il resto nella scomposizione della forma invisibile in immagini dinamiche affidate allo studio delle proporzioni, della geometria, della prospettiva e, appunto della sezione aurea. Tutto gli ritornerà utile anche quando, tra il 1921 e il 1934, riproduce e interpreta con l’acquatinta, in 45 lastre cariche di riflessioni, per la Galleria Bernheim-Jeune di Parigi, le opere di Bonnard, Braque, Cézanne, Derain, M.Duchamp, Dufy, Gromaire, Laurencin, Légér, Luce, Manet, Marquet, Matisse, Metzinger, Modigliani, Picasso, Renoir, Rousseau il Doganiere, Signac, Utrillo, Vallotton, Van Dongen, Van Gogh, Vlaminck.

Dopo questa impresa, finalmente libero di esercitarsi a fondo nell’acquaforte e nella punta secca, nella stessa litografia, la forma che fino allora aveva tradotto e interpretato il linguaggio di altri artisti trova la strada della composizione organizzata e ritmata attraverso regole rigorose perfezionate nel corso degli anni e sempre tenendo presente l’importanza della poesia per chiarificare un sogno o un ricordo.

Il libro d’artista, in questo senso, rappresenta un banco di prova per innovare il dialogo con i testi di François Villon e Paul Eluard, Max Jacob e André Frenaud mediante la riflessione e l’intuizione, senza mai rinunciare alle conquiste della tecnica, alla possibilità di essere astratto o figurativo esplorando il mondo.

Notizie biografiche

Jacques Villon nasce a Damville, in Francia, il 31 luglio 1875. Nel 1894 si iscrive alla facoltà di legge dell’Università di Parigi e subito dopo entra alla École des Beaux-Arts di Rouen, iniziando anche le collaborazioni ai giornali illustrati locali. Tornato a Parigi, frequenta l’Atelier Cormon, pubblica disegni su riviste illustrate e realizza manifesti e stampe colorate. Nel 1903 prende parte all’organizzazione della sezione grafica del primo Salon d’Automne. Nel 1904-1905 studia all’Académie Julian di Parigi e dipinge in stile neoimpressionista. Nel 1905, insieme al fratello Raymond (Duchamp-Villon) organizza la prima personale alla Galerie Legrip di Rouen. A partire dal 1906 si dedica assiduamente alla pittura e si stabilisce a Puteaux, dove nel 1911, insieme ai fratelli Marcel (Duchamp) e Raymond (Duchamp-Villon), fa parte del gruppo Puteaux, nel quale sono presenti anche František Kupka, Francis Picabia, Albert Gleizes, Robert Delaunay, Fernand Léger e altri. Nello stesso anno partecipa alla fondazione del gruppo “Section d’Or”. Nel 1913 espone all’Armory Show di New York dove, nel 1921, tiene alla Société Anonyme la sua prima personale negli Stati Uniti. Nel 1932 aderisce al gruppo “Abstraction Création”, con il quale espone in più occasioni. Una ricca mostra personale è organizzata a Parigi nel 1944 dalla Galerie Louis Carré, che da quel momento lo rappresenta in esclusiva. Vince il Primo Premio al Carnegie International di Pittsburgh nel 1950 e il Gran Premio per la Pittura alla Biennale di Venezia del 1956. Nel 1955 disegna le vetrate per la cattedrale di Metz. Muore a Puteaux il 9 giugno 1963.

La mostra rimarrà aperta fino al 14 agosto 2025, tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 17.00 alle 20.00. Per appuntamenti e visite guidate, chiamare il n. 346 514 0178.

