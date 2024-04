A Tricarico con la ”Plume” dibattito sul tema del Voto

Terzo numero della rivista ”Plume- Pensieri, letture, Visioni” questa sera , mercoledì 17 aprile, al circolo Arci Antonio Infantino di Tricarico sul tema del voto. Argomento interessante, visto il clima di astensione, di protesta e di disorientamento per i tanti salti della quaglia dei candidati per le regionali di Basilicata, che avrebbe meritato di essere pubblicizzato per tempo… Almeno un paio di giorni prima in modo , e ci soffermiamo sul tema, di rischiarare il clima da campagna elettorale prima del silenzio ‘social” dei giorni delle elezioni. Buon lavoro.

IL COMUNICATO

Il Circolo Arci Antonio Infantino è lieto di annunciare l’evento di presentazione del terzo numero della rivista Plume – Pensieri, Letture, Visioni. L’incontro avrà luogo a Tricarico, Mercoledì 17 Aprile presso la Biblioteca Comunale, dove il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un dibattito ricco e stimolante sul tema del “voto”.

La presentazione sarà guidata da Tonia Tunzi del Gruppo di Lettura, con Antonio Poe Camardo di Lettere Cubitali, responsabile del progetto.

Il tema scelto per questo nuovo volume di Plume è quello del “voto”, un argomento che tocca le corde più sensibili della società contemporanea. “Abbiamo scelto di metterci alla prova su un terreno scivoloso con numerose accezioni, numerosi campi d’interesse. In questo numero ci troverete divagazioni di carattere politico, religioso, sociale, scolastico, comunicativo. Elenchi vigorosi sulla problematizzazione del voto, racconti di candidati improbabili e di legami familiari indissolubili. Ci troverete posizioni discordanti, in antitesi, a volte del tutto inappropriate e reali, per la maggioranza istruita. Ci troverete visioni distopiche ed enfatizzate, ma non per questo non attuali, o anche cronache religiose su come un voto possa significare una rinuncia, persino riflessioni sulla condotta di studenti e studentesse. Ci troverete i pensieri, le letture e le visioni di una generazione di trentenni lucani che si interrogano giornalmente sul proprio peso all’interno delle dinamiche del luogo in cui hanno scelto di vivere o di scappare.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a una discussione aperta e stimolante su un tema di così grande rilevanza sociale ed è un’occasione imperdibile per esplorare le molteplici sfaccettature del concetto di “voto”.

Per info e per ordinare la rivista: https://letterecubitali.it/cubicalpress/plume-tre-voto/