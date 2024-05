A Torre di Mare per il Metapontion di Pitagora

…Con studenti di studi classici, di Basilicata, Puglia e Campania, che sotto la guida del ”Maestro” e di quanto, puntualmente, messo in campo da Pino Barberino ”anima” dell’associazione Occse della Magna Grecia, arricchiranno saperi e capacità di riflessione. Giornata piena quella vi venerdì 31 maggio tra convegno, presentazione di libri , visita al museo e un tuffo nel passato con la esibizione l’esibizione delle Nereidi di Taras e delle Naiadi di Metapontion. Se non è l’armonia di Pitagora…e del resto la notizia in greco e in italiano, riportata sulla pagina sociale di Occse ne è la conferma.



OCCSE della Magna Grecia

😍”METAPONTION di PITAGORA”,

il grande evento che celebra l’armonia e le culture del #Mediterraneo in #magnagrecia.

Venerdì 31 maggio la #SCUOLA sarà protagonista al #Castello di Torremare in una giornata interamente dedicata agli studenti.

Durante la mattinata i ragazzi visiteranno il #Museo nel #Metaverso ed il Monumento di Pitagora.

Nel pomeriggio, oltre alle ricerche realizzate dalle classi del Liceo G.B. Vico di Laterza, sarà presentata la Rete di scopo #PITAGORA NETWORK. Nel corso del convegno non mancheranno momenti di approfondimento culturale, come la presentazione dell’ultimo libro del filosofo Pierpaolo De Giorgi e l’esibizione delle #Nereidi di Taras e delle #Naiadi di Metapontion.

L’evento è patrocinato dal #DICEM dell’#Università degli Studi di #Basilicata e dall’#EPLI Basilicata e dalla DEAGEST.

Το Μεταπόντιο του Πυθαγόρα: αρμονία και πολιτισμός της Μεσογείου στη Μεγάλη Ελλάδα, Magna Graecia News

